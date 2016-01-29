Menor cantidad de acuerdos salariales tripartitos

El gobierno no votó en ningún caso con los sindicatos.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) reconoció que hasta el momento se registra una caída en la cantidad de acuerdos salariales que han tenido el aval de las tres partes involucradas en la negociación con respecto a otras rondas de tratativas. De todas formas, el ministro Ernesto Murro dijo a El País que cree que el número de acuerdos votados por las tres partes puede incrementarse cuando terminen las negociaciones en la enseñanza privada y en los hoteles y restaurantes. Aun así, reconoció que la ronda que se acerca a su fin fue compleja.

A ayer se llegó a 32 acuerdos tripartitos, en siete casos se definieron entendimientos bipartitos entre trabajadores y empresarios (en dos con la oposición del MTSS); en dos el Poder Ejecutivo emitió un decreto y en ocho votó junto a las empresas. En ningún caso lo hizo con los sindicatos Hay todavía 16 subgrupos de cuatro grupos (enseñanza privada, hoteles, restaurantes y bares, industria del cuero e industria textil) que están negociando.

En el caso del Grupo 11 "Comercio minorista de alimentación", la patronal Cambadu llegó a un acuerdo con los trabajadores que está vigente aunque el gobierno lo objetó.

Murro anunció como plazo final para que termine esta ronda el 15 de febrero. Solo se accederá a prórrogas justificadas. Para las negociaciones de mediados del año próximo que abarcarán a gran cantidad de trabajadores y grupos, Murro aseguró que se mantendrán, aunque con flexibilidad, los mismos lineamientos del gobierno. Incluyen el concepto de "autoclasificación" que supone que empresas y sindicatos deben ponerse de acuerdo respecto a la catalogación de en qué situación están. Según Murro, esta innovación (que fue vista con renuencia inicialmente por los sindicatos) fue aplicada con menos dificultades de las previstas. El ministro destacó que se ha avanzado en algunos acuerdos entre intendencias y sindicatos municipales, como ocurrió en las comunas de Canelones, Río Negro, Rocha, Salto, San José, Flores, Florida y Tacuarembó. Murro dijo que hasta ahora la extensión de esta ronda está dentro de los promedios históricos y que probablemente termine siendo más breve que otras.

Consejos de salarios 2015