Mejora la formación de los policías

Buenos salarios y estabilidad laboral de la Policía atraen a aspirantes con mejor currículum.

La desaceleración de la industria de la construcción y los buenos salarios que paga la Policía en comparación con otros rubros, generó un aluvión de aspirantes con una formación curricular inédita en la fuerza. Por ejemplo, a un llamado para llenar ocho cargos en la Policía Científica se presentaron 1.838 aspirantes, la mayoría de ellos con títulos universitarios, maestrías y doctorados.

Hasta el 27 de junio pasado, se anotaron en el Ministerio del Interior casi 12.000 aspirantes para ocupar 767 puestos en distintas reparticiones policiales. Se trata de una cifra récord.

"La Policía ofrece dos cosas importantes: estabilidad laboral e ingreso más elevado que otras actividades", dijo a El País el jefe de Policía de Montevideo, comisario Mayor (R), Ricardo Pérez.

El salario de un policía de segunda es de $ 25.000 nominales. Si optan por realizar 50 horas de Servicio 222, el sueldo crece a $ 30.000 nominales.

El jerarca policial recordó que ingresó a la Policía de Soriano en 1982 como agente de segundo. Ganaba en ese entonces el equivalente a US$ 300.

"La Policía ha cambiado. Tiene más prestigio. Hay más personas interesadas en ingresar a la fuerza", opinó Pérez.

Para ingresar a la Policía, el requisito mínimo es contar con tercer año liceal aprobado. Sin embargo, los que tendrán más posibilidades de ingresar serán aquellos aspirantes que cuenten con liceo culminado.

Según Pérez, este aluvión de aspirantes con buena formación mejorará la calidad de los futuros funcionarios policiales.

Hoy la construcción sufre una notoria desaceleración.

El presidente de la Cámara de la Construcción, José Ignacio Otegui, indicó que en el segundo semestre de 2012 el sector tenía registrados 73.800 puestos de trabajo directos.

En una publicación que edita la gremial añadió que a finales de 2015 se verificó que los trabajadores directos y formales eran 49.700. Eso evidenció una caída del 33% de la mano de obra en la construcción, con 24.100 trabajadores menos.

Exigencia.

Según informó el Ministerio del Interior en su página web, los 767 cargos a llenar corresponden a 250 puestos en la Jefatura de Montevideo; 150 para Canelones; 150 en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR); 200 en la Guardia Republicana y se agregaron otros pequeños llamados para la Banda de Música (nueve lugares) y otro para Policía Científica (ocho vacantes).

Con la creación este año del Departamento Metropolitano de Concursos e Ingresos, no hay otra forma de entrar a la Policía que pasar por concursos de oposición y méritos.

"Ya no corre más la tarjetita de un político y presentarse a la Jefatura respectiva para ingresar a la Policía", apuntó un jerarca policial del interior del país.

Mediante la inscripción web —desde el portal del Ministerio del Interior con conexión con el sitio educativo— se "potenció" la herramienta al punto de llegar a los 11.875 pre-inscriptos para los 767 cargos, señala la cartera en su web.

Estas inscripciones se desglosan de la siguiente manera: 3.066 aspirantes a cargos de la Jefatura de Montevideo; 1.835 aspirantes para Canelones; 1.304 aspirantes al Instituto Nacional de Rehabilitación; 3.519 aspirantes a la Guardia Republicana; 313 aspirantes a la Banda de la Policía y 1.838 aspirantes a la Policía Científica.

Hoy la Policía cuenta con alrededor de 30.000 efectivos en todo el país.

Una Prioridad ministerial.

El miércoles 13, en la Comisión de Hacienda integrada con Hacienda de Diputados, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi señaló que el desarrollo del personal ejecutivo de la Policía continúa siendo una de las prioridades de la cartera. "En 2015 ingresaron al Ministerio del Interior mil doscientos cincuenta nuevos policías", advirtió el jerarca gubernamental.

BONOMI EN EL PARLAMENTO.

"Más de 600 viven en zonas rojas".

El miércoles 13, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi anunció que el artículo 37 de la Rendición de Cuentas autoriza a la cartera a constituir un fideicomiso para administrar los fondos para viviendas policiales. "En la ley de presupuesto creamos una contribución especial de seguridad social de 1% con destino a la construcción de viviendas policiales. Tenemos una mesa de trabajo con los diferentes gremios policiales, y estamos armando la ruta. Entendemos conveniente promover la creación de un fideicomiso para administrar en la forma más adecuada posible los fondos provenientes de los aportes de los funcionarios policiales y cuyo destino será, como dije, la construcción de viviendas", sostuvo. : "En una primera instancia nos propusimos atacar el problema de los policías que viven en zonas rojas o están en situaciones de inseguridad; son unos seiscientos que están en la zona metropolitana. La estrategia para este quinquenio sería, primero, atacar el problema de ese grupo y, luego, seguir promoviendo políticas en ese sentido".

La Policía cuenta con 3000 efectivos en todo el país. Foto: Archivo El País

FUNCIONARIOS PÚBLICOSEDUARDO BARRENECHE