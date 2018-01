Asumió Benech: "No creo que sea uno de los momentos más graves" del agro

En medio del conflicto del sector agropecuario, asumieron hoy las nuevas autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).



Tras la renuncia de Tabaré Aguerre, quien ocupará la titularidad de la cartera a partir es el ingeniero agrónomo Enzo Benech, que hasta ahora se desempeñaba como subsecretario del MGAP. Benech ingresó al ministerio en 2012, fue presidente de INIA e INASE. La subsecretaría pasa a estar en manos de Alberto Castelar.



En conferencia de prensa, Benech ratificó la línea de trabajo del ex ministro Aguerre y la continuidad de los directores de las unidades ejecutoras que conforman el MGAP y remarcó que apuesta a la "institucionalidad", al "diálogo" y que las puertas de su despacho estarán "abiertas".



Luego de la presentación, Benech dijo a la prensa que la situación actual del agro "más que preocupados nos tiene ocupados" y destacó que se ha "trabajado" en el tema.



Además, afirmó: "No creo que sea uno de los momentos más graves (...) vi muchas movilizaciones de este tipo. Y está bien que la gente se exprese, pero también creo que Uruguay tiene institucionalidad, tenemos canales, los hemos recibido con el presidente y los ministros y los invitamos a conversar". De todas formas, reconoció que los sectores más afectados son el arrocero y la lechería.



"Hemos venido haciendo cosas" al respecto, sostuvo. Y añadió que "no es causalidad que los consejos de ministros abiertos sean en el interior del país. Muchos de estos planteos están arriba a de la mesa y los resolvemos en medida de lo que podemos".



Finalmente Benech instó a "conversar" para "avanzar". "Necesitamos un país unido y no dividido y creo que veces estas cosas dividen. Pero no me preocupa, me ocupa", concluyó.