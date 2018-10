Medidas gremiales en Aeroparque repercuten en el Aeropuerto de Carrasco

El vuelo AR 2384 de Aerolíneas Argentina que debía llegar esta mañana a las 10:15 horas a Uruguay fue cancelado.

Esto es a raíz de las medidas gremiales que los trabajadores argentinos están tomando esta mañana en Aeroparque Jorge Newbery.



Según informa La Nación, una asamblea de los gremios aeronáuticos por la adjudicación de rutas a aerolíneas nuevas que operan en el país vecino está provocando demoras en el aeropuerto argentino, tan sólo 24 horas después que una falla en las telecomunicaciones afectara el normal funcionamiento del aeropuerto.



Según se informa desde la página de Aeropuertos 2000, a las 7.30 empezaron a verse afectados los vuelos por una asamblea gremial que se extendió hasta aproximadamente las 10 horas.



Hay servicios desviados, demorados y cancelados, como es el caso del vuelo que debía llegar esta mañana a Carrasco.



Aerolíneas Argentinas emitió un comunicado en el que indica que en total se cancelarán al menos 60 vuelos.

"La compañía esperaba transportar hoy a 40.000 pasajeros. Por la asamblea, los pilotos no toman los vuelos, lo que obliga a cancelar las operaciones de la empresa. Otra vez, el reclamo gremial no es contra la compañía, por lo que Aerolíneas no puede dar respuesta a los planteos sindicales", dice el documento.



"Hay una asamblea informativa. Desde ahí se movilizará a la audiencia pública en Barracas, por el regalo de los cielos que el Gobierno le está haciendo a sus amigos", dijo Marcelo Uhrich, Secretario de Prensa de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA).



Debido a la acumulación de pasajeros en los pasillos de la terminal, los locales gastronómicos del Aeroparque están colapsados.

Por el momento el que se canceló esta mañana es el único vuelo afectado: en la página web la terminal aérea informa que los próximo arribos procedentes de Aeroparque son los de los vuelos AR 2394 (que debería llegar a las 13.25 horas y por el momento figura "en horario") y el AR 2382 (previsto para que arribe a las 16.45 horas, y que también está por el momento "en horario").

(En base a La Nación | GDA)