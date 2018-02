Las medidas para el agro son "insuficientes"

Con un solo voto en contra, el del diputado nacionalista Edmundo Rosselli, la Cámara de Representantes terminó por sancionar dos proyectos que implementó el gobierno para ayudar al sector agropecuario.

Pese a que se votó casi por unanimidad, desde varios sectores de al oposición se argumentaron dos cosas: que los proyectos son insuficientes y que llegan tarde.

Uno es el proyecto para el sector lechero. Este proyecto de ley implica la creación de una garantía para el sector por US$ 36 millones. La iniciativa apunta a destinar US$ 27 millones para refinanciar deudas, US$ 3 millones para la creación de un instrumento financiero para programas anticíclicos de precios y US$ 6 millones para un fondo de disponibilidad directa no reembolsable.

El otro proyecto supone la rebaja del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al gasoil a pequeños y medianos productores lecheros, arroceros y hortifruticultores. Tendrá una vigencia de un año según el proyecto original, y comenzará a regir desde el 1° de marzo.

La oposición volvió a argumentar que el Poder Ejecutivo desconoce la actividad agropecuaria, que no tiene en cuenta que el sector agroexportador es pilar fundamental de la economía y que las medidas son "como dos gotas de agua para parar una sequía enorme".

Desde la bancada del Frente Amplio se pidió a la oposición que aunque fuera "poco" igual lo apoyaran, cosa que sucedió en la amplia mayoría de los legisladores.

La actitud de Rosselli fue anunciada poco antes de la sesión al líder de su sector, Jorge Larrañaga. El diputado por Colonia, que explicó que es productor y que sus padres también lo fueron, se molestó porque considera exiguas las medidas tomadas por el gobierno, que tienen un costo fiscal de unos US$ 14 millones.

"En 2015 ya había anunciado que había una crisis en el agro. Este no es el Uruguay productivo que queremos. Estamos lejos de ese modelo", sostuvo el legislador blanco.

"El presidente (Tabaré Vázquez) va a tener que llamar a la oposición para que lo ayude. Lo que están votando hoy no alcanza, no sirve", remató.

Precios.

Uno de los que apoyó los dos proyectos fue el representante de Unidad Popular (UP) Eduardo Rubio. En su argumentación dijo que "siempre vamos a estar al lado del trabajador rural", y pidió a la bancada oficialista "discutir el cambio del modelo económico vigente".

El oficialista Gonzalo Civila dijo que votó "con convicción" los proyectos, y criticó a los autoconvocados y a las gremiales que los apoyan. "Se habla de crisis de productividad pero el volumen agropecuario crece. ¿No será un problema de precios internacionales? Se habla del atraso cambiario pero no se dice nada del salario de los trabajadores", analizó.

Luego sostuvo que "estas medidas implican una renuncia fiscal que vamos a pagar todos los uruguayos". Y añadió que "hay contradicciones en el discurso" de la oposición. "En los últimos años el precio de la tierra se multiplicó por diez".

Más tarde, el diputado del MPP Alfredo Fratti sostuvo que el problema de la lechería "se arregla con precios internacionales. Esto es cíclico. Estos proyectos son una ayuda".

Fratti respondió a sectores de la oposición que al hablar sobre la gestión del gobierno en general, cuestionaron el ingreso de funcionarios al Estado, en una cantidad de 70.000, diciendo que la inmensa mayoría lo hizo en los sectores de la seguridad, la salud y la educación.

En tanto, el nacionalista Omar Lafluf sostuvo que "la lechería es la única cadena agroindustial que es totalmente uruguaya", y agregó que "no quiero que desaparezcan las empresas lecheras medianas y pequeñas". Por eso adelantó su apoyo a la ley de fondo de garantía para el sector.

El presidente del cuerpo José Carlos Mahía encabezó ayer la última reunión bajo su mandato. Con ese motivo, al finalizar la sesión del plenario agradeció el apoyo de los legisladores de todos los partidos.