Medida sindical deja las madrugadas sin taxímetros

De 0 a 6 y por tiempo indeterminado; botón de pánico rechazado.

Mientras el sospechoso de haber asesinado a un taxista fue detenido y volverá hoy a declarar ante la Justicia, el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) resolvió ayer en asamblea trabajar a reglamento con jornadas de 8 horas y no prestar servicio durante tiempo indeterminado entre las 0 y 6 horas. Según informó a El País el dirigente sindical Ary Widemann, esto significa que todos los trabajadores del taxi afiliados al Suatt realizarán dos turnos de ocho horas y se dejará de trabajar entre las 0 y las 6 horas todas las noches.

En materia de seguridad, el Suatt resolvió solicitar que se blinde el espacio delantero para el chofer, desde la ventanilla hasta el parabrisas. Wiedemann señaló, sin embargo, que pueden estudiar otras propuestas. Esto se debe a que los últimos casos de violencia hacia taxistas se deben a ataques desde fuera del vehículo, como ocurrió en Punta de Rieles, cuando se le disparó a Fernando González, hiriéndolo de muerte.

En las misma línea, decidieron rechazar la propuesta de instalar cámaras y un botón de pánico, por considerarlo "una farsa de (Oscar) Dourado y el ministro del Interior (Eduardo Bonomi)". "Ni siquiera convocaron a los trabajadores para discutirla", criticó Wiedemann. Agregó que, en caso de que haya intentos por concretar la propuesta, se movilizarán el próximo lunes.

En tanto, a nivel judicial el asesinato podría resolverse en las próximas horas. Efectivos de la Zona III (Maroñas y barrios aledaños) detuvieron en la mañana de ayer al adolescente conocido como "el Raulito", sospechoso de haber dado muerte al taxista de 48 años. El menor se encontraba acostado en una cama de una casa precaria ubicada en el barrio "La Chancha" cuando irrumpieron los policías en la vivienda, dijeron a El País fuentes del caso.

"El Raulito" era buscado desde hace varios días sindicado de haber baleado al obrero del volante en un intento de rapiña ocurrida el martes 15 en la zona de Punta de Rieles. En la tarde de ayer, dos personas testificaron ante la jueza de 16° Turno, Julia Staricco, y la fiscal María Cristina González, que "el Raulito" fue el autor de los disparos. Ambos testigos dijeron que lo conocían de tiempo atrás.

González fue baleado el martes pasado en Camino Cerdeñas y Eridano. "Venía circulando y le dispararon, detuvo la marcha por el disparo y le volvieron a disparar", indicó Antonio Diez, secretario general del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt). En su página de Facebook hay varias fotos de "el Raulito". Se trata de un joven de complexión muy pequeña. En varias fotos posa con adultos y en los comentarios deja entender que integra una banda de delincuentes mayores de edad.

González es el segundo taxista baleado durante un asalto en Montevideo en menos de 20 días. El otro caso ocurrió el 28 de febrero pasado de noche, cuando el taxista Juan Bonilla (53) intentó evitar ser rapiñado, mientras circulaba por Santín Carlos Rossi y Camino La Boyada, y le dispararon.

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