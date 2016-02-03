"Me niego a hablar de zonas rojas y a pasarle la pelota al narcotráfico"

El senador nacionalista criticó al gobierno de Tabaré Vázquez por su "falta de humildad", de "autocrítica", y por "mantener en el cargo a un equipo que fracasó".

El senador nacionalista Luis Lacalle Pou dijo hoy en su audición semanal que “está bien” que el presidente Tabaré Vázquez haya convocado a los expresidentes para hablar sobre la elaboración de una política de Estado en torno a la explotación del petróleo en Uruguay, pero que “también hay que hablar de los temas del ya”.

Hay que hablar “de los temas urgentes, de los temas que generan angustia, temor y miedo en la población. Lamentablemente, la opinión pública, la ciudadanía, se está acostumbrando y creo que el término es acostumbrando, a ver hechos delictivos que son propios de la ciencia ficción o por lo menos son propios de otro país”, añadió.

El senador dijo que la gente “también se ha acostumbrado a un gobierno que se mantiene como si nada hubiera pasado, un gobierno que explica, un gobierno que da excusas, un gobierno que le pone títulos, que nombra los delitos por otro nombre, pero que no se hace cargo. A todos lados que concurrimos, la gente está harta, molesta, enojada y su temor le hace reaccionar durísimamente con respecto a la seguridad pública”.

Lacalle Pou sostuvo que “lamentablemente la reacción que se espera de los gobernantes ante el fracaso, el rotundo fracaso que ha tenido el Frente Amplio en esta materia como en otras, primero la falta de humildad, segundo la falta de autocrítica, tercero y no menor, es mantener en el cargo a un equipo que fracasó, a un equipo que nada ofrece porque desde que el presidente de la República ha dicho que tiene un compromiso electoral, que no va a cumplir, que todos sabemos a esta altura que fue nada más ni nada menos que una promesa electoral que lamentablemente como tantas otras, el tiempo se las va olvidando y se las ha llevado el viento”.

“Pero esa poca capacidad crítica de entender, que ya está, que hay un equipo que no ha andado, que hay leyes que hay que modificar; desde el año 2005 a la fecha hemos presentado un sinnúmero de proyectos de ley para modificar el código penal, para modificar el código de la niñez y la adolescencia, o no se han aceptado o se han aceptado a medias o allá tarde se ha dicho que quizás se va a estudiar”, añadió.

El senador dijo que desde su sector no “comprenden” ni “comparten”, que en Uruguay haya barrios en los cuales la Policía no ingresa: “No estamos en México, no estamos en Colombia, no estamos en otros países del mundo donde la violencia generaba la ausencia del estado en algunos lugares. Yo me niego hablar de zonas rojas, me niego hablar de territorios exclusivos de determinadas bandas y me niego a pasarle la pelota al narcotráfico”.

Y agregó: “Porque si todo eso tiene visos de certidumbre, si todo eso llega a ser cierto, bueno lo que menos puede hacer el Estado es replegarse, al revés, en todos los barrios del país la mayoría de la gente que vive, gente buena, gente de trabajo, gente de esfuerzo, gente decente, obviamente que en algunos lugares habrá más gente o menos que se dedique al delito, pero allí hay que hacer cumplir la ley; allí las fuerzas del orden tienen que estar presentes y todo el respaldo del Poder Ejecutivo, todo el respaldo del ministerio, todo el respaldo del presidente de la República debería estar presente”.

“Descarten desde ya, que nuestro respaldo está para la acción de la policía, que repele el delito. Desde el Parlamento seguiremos insistiendo que hay que modificar algunas leyes y esperemos que la Justicia haga su trabajo, que es nada más ni nada menos que aplicar la ley vigente en nuestro país. Lamentablemente como les decía al principio, nos estamos acostumbrando a vivir en un país que nos parece ajeno en este sentido", concluyó el senador.



"En Ancap hay errores graves e innecesarios. Hay gastos suprefluos". Foto: L. Carreño

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