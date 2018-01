"Maxi de la Cruz es un genio de verdad"

Hablame de Maxi, que está ocupando un rol protagónico y además te imita muy bien con la voz.

Un genio de verdad. Y eso lo vamos a hablar, no estaba en el contrato (risas). Estoy feliz de que esté Maxi, es un gran amigo, un gran artista, y lo respeto muchísimo. Abigail Pereyra es amiga y es una talentosa. También está Claudia Fernández, que tiene un lomazo infernal que parte la tierra.

¿Hasta qué punto dejaste a Maxi de la Cruz adaptar sus monólogos a su estilo y a la idiosincracia uruguaya?

Yo soy un tipo que confío, dejo que la gente se exprese como le gusta. Si contrato a alguien es porque confío en el talento y en la visión de esa persona. Así que nada, nos juntamos, armamos todo, y después se ve lo que es Maxi, que explota en el escenario. Lo conozco hace tiempo y confío plenamente en él.

Hablame de tu paternidad. Hay una mujer que dará a luz a tu hijo en EE.UU. Este año cambia la vida...

En abril si Dios quiere ya viene Dionisio, así que nada, por unos meses no me van a ver. Estoy realmente feliz. Ahora estoy con espectáculos acá y en Carlos Paz, y en invierno voy a hacer otro llamado Siddharta, con el que debuto si Dios quiere en marzo. Después me voy a Miami para el nacimiento de mi hijo.