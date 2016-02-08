Mató a un joven que entró a su vivienda

Un adolescente de 17 años resultó muerto a balazos en el interior de una vivienda del barrio Caballero Nuevo de la ciudad de Salto, cuando ingresó a la casa con intenciones de robar. El autor de los disparos, que provocaron la muerte del joven, fue un hombre de 73 años de edad, propietario de la finca.

El hecho se registró en la pasada madrugada, sobre las cinco de la mañana, en circunstancias en la que el menor de edad habría sido sorprendido hurtando.

La esposa del dueño de casa fue quien vio al ladrón por primera vez, enfrentó al ladrón y alertó a su esposo sobre la situación, quien tomó un arma de fuego para defenderse y accionó el gatillo varias veces, uno de los proyectiles impactó en el adolescente.

El menor de edad, que tendría una veintena de anotaciones policiales y en el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), falleció en el lugar.

Hoy el dueño de casa, que disparó el arma y que se encuentra detenido, será conducido al Juzgado Penal junto a su esposa para esclarecer las circunstancias de esta muerte.

En Maldonado, a las 2:00 horas de ayer, un joven de 23 años, residente en el barrio Hipódromo, fue interceptado por un hombre que le pidió monedas cuando iba hacia su casa y, como se negó, lo atacó con un arma blanca, dándole una puñalada en su abdomen.

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