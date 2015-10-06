Mató a un empleado; creyó que iba a robar

Un guardia de seguridad de la distribuidora de productos agrícolas Saudu, disparó y mató por error a un trabajador, en la calle Pesaro y Madre Selva, en las inmediaciones del Mercado Modelo.



El hecho ocurrió el lunes, ya oscurecido, y se produce en el marco de una situación de inseguridad que mantiene en estado de alerta máxima a los encargados de velar por bienes bajo su custodia.

El guardia había constatado por las cámaras de seguridad que ya no quedaba ningún empleado en el local. Fue a lavarse las manos al baño, cuando escuchó ruidos en el pasillo, cerca de la oficina donde está la caja fuerte.

Un empleado que se había retirado poco antes, regresó al percatarse que se había olvidado de algo, y entró corriendo local.

Su esposa lo esperaba afuera, en el auto.

El guardia de seguridad, al oir movimientos, salió al pasillo con el arma desenfundada, creyendo que era alguien que entraba a robar y disparó.

El empleado, un hombre de 45 años, técnico en sistemas, falleció como consecuencia del infortunio.

Ayer de noche, el guardia se encontraba detenido y hoy la jueza Dolores Sanchez decidirá si lo procesa.

La empresa de seguridad encargada de la vigilancia del local está autorizada desde hace varios años por el Ministerio del Interior.



psicosis en montevideo