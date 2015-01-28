Mató a su exmujer en la plaza principal de Minas de 9 balazos

Es el cuarto crimen en la calle que se produce en esa ciudad en los últimos 40 días. La mujer ingresaba a trabajar a una confitería y fue abordada por su exmarido, un efectivo del departamento.

A las 12:54 de hoy una mujer fue asesinada por su exmarido en la entrada de una confitería en la que se desempeñaba como moza en la plaza Libertad, la principal de Minas, Lavalleja.

El hombre, un efectivo policial que trabaja en una seccional del norte del departamento, disparó en primera instancia tres veces sobre la mujer con su arma de reglamento, confirmaron fuentes policiales a El País.

La mujer intentó refugiarse en el comercio al que ingresaba a trabajar, pero el hombre volvió a disparar en este caso, seis veces, según relataron a El País testigos del hecho.

La pareja tenía cinco hijos, entre ellos, dos mellizas.

El hombre está bien conceptuado en el ámbito policial, según agregaron las fuentes. Está a disposición del juez en la seccional 1ª. Lo detuvieron de inmediato porque el episodio fue en la zona bancaria cercana a la jefatura.

Se trata del cuarto homicidio en la vía pública en los últimos 40 días.

El grupo de apoyo para víctimas de violencia doméstica Mujeres sin Miedos realizará en la tarde de hoy una concentración en el lugar del homicidio.

Mujer asesinada en Minas.

conmoción en lavalleja