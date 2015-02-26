Mataron a un hombre de siete balazos en Belvedere

Un hombre de 30 años fue asesinado en pleno día. Vecinos dijeron a la Policía que momentos antes de ver al herido escucharon varios disparos, pero nadie vio al autor.

La Policía trabaja para esclarecer un homicidio ocurrido este miércoles en el barrio Belvedere.

A las 15 horas un patrullero concurrió a Carlos de la Vega y Adolfo Vaillant, ya que varias personas alertaron sobre la presencia de un hombre herido de bala en la calle.

Vecinos dijeron a la Policía que momentos antes de encontrar al joven herido escucharon varios disparos, pero nadie pudo ver quién o quiénes fueron los autores.

El hombre recibió siete balazos: tres en la zona genital, dos en el abdomen y dos en el pecho. Los médicos que lo atendieron constataron su muerte.

Más tarde se supo la identidad de la víctima, de 30 años, cuando su hermano se enteró de que había ocurrido un tiroteo en el barrio y concurrió hasta el centro de salud, donde confirmó que se trataba de su familiar.

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