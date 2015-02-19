Mataron a un hombre de 13 balazos e hirieron otro en Casabó

La Policía investiga el asesinato de un hombre de 23 años ocurrido en la madrugada de este miércoles. El fallecido se encontraba con otro joven de 22 años, que resultó herido en la cabeza.

En la madrugada de este miércoles un hombre murió luego de recibir varios balazos y otro resultó herido en la cabeza.

Jefatura de Policía de Montevideo informó que varios efectivos llegaron hasta las calles Liberia y Etiopía, en la zona de Casabó, ya que habían sido alertados por la presencia de dos personas heridas de bala.

Se trataba de dos hombres de 22 y 23 años. El menor de ellos tenía una herida de bala en la cabeza.

El mayor había recibido 13 balazos: siete en el abdomen, cuatro en el pecho, uno en el glúteo y otro en la rodilla. Los médicos constataron su muerte.

Según relatos de algunos vecinos a la Policía las víctimas llegaron a la zona en una moto y fueron interceptados por un grupo de hombres que los amenazaron con armas y les exigieron sus pertenencias. Al intentar alejarse de los delincuentes fueron baleados.

Policía Científica y el área de investigaciones de la Jefatura de Zona Operacional IV trabajan en el caso y se enteró a la justicia.



inseguridad