Mataron a puñaladas a municipal en San Carlos

La Policía de San Carlos investiga la muerte del funcionario municipal José Luis Herrera Silva, de 54 años, en una casa ubicada en calle Fernández Chávez casi avenida Rocha.



El cuerpo presentaba signos de violencia, herida cortante y sangrado.

Herrera se encontraba desaparecido desde 48 horas antes. Fue su ex esposa junto a vecinos, quien encontró el cuerpo sin ropas y en el suelo de un pasillo de la casa, según informó ayer FM Gente en su página web.

En las próximas horas se realizará la autopsia. El médico forense determinará de cuántas puñaladas fue ultimado. Un vecino señaló a dicho medio de prensa que la víctima era empleado del municipio. También trabajó como mecánico. Tenía tres hijos. El testigo dijo que Herrera se había divorciado de su esposa y que estaba con otra pareja.

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