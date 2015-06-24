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El País Información

Mataron a exrecluso frente a su pareja y los hijos de ella

24/06/2015, 11:17
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El abuso de las armas de fuego para cometer rapiñas o ajustes se ha incrementado. Foto: AFP

El hombre iba en un auto cuando fue interceptado por otro vehículo del que se bajó un encapuchado y lo acribilló.

Anoche sobre las 23:00 horas un exrecluso de 25 años fue asesinado de varios tiros por un encapuchado. El fallecido estaba junto a su pareja y los dos hijos de ella en calle César Batlle Pacheco y Profesor Clemente Ruggia (Piedras Blancas), informó la Jefatura de Policía de Montevideo. 

El hombre que tenía antecedentes por privación de libertad y lesiones graves, iba con su pareja y los niños en un auto cuando en determinado momento fueron interceptados por otro vehículo. Allí se bajó una persona encapuchada y le dio varios tiros.

Después, el asesino hizo bajar a la mujer y a los niños del auto y se fue en el vehículo del fallecido. Otra persona condujo el otro autmóvil, también fuera de allí. Aún no hay detenidos. 

El caso fue derivado al Juzgado Penal de 11° Turno.

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El abuso de las armas de fuego para cometer rapiñas o ajustes se ha incrementado. Foto: AFP

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