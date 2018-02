Matan a una mujer y balean a otra: nueva jornada de horrores

Un hombre de 49 años asesinó a puñaladas a su sobrina de 25 durante la noche del miércoles, en el barrio Juan Domingo López de la ciudad de Tacuarembó.

El jefe de Policía de ese departamento, Sergio Solé, dijo a El País que el hombre arribó en estado de ebriedad a la casa de la joven, portando un cuchillo. Ambos discutieron por un "problema familiar" y procedió a apuñalarla, indicó el jerarca.

Pasadas las 22:20 horas, personal policial arribó a la casa y al ver la situación procedió a pedir la presencia de una ambulancia. La joven, con una herida en el hemitórax izquierdo, fue llevada a un centro de salud, en donde falleció. El tío agresor de la joven fue detenido en el lugar de los hechos.

A primeras horas de ayer se dio otro trágico hecho; un hombre baleó a su ex pareja en Piriápolis, Maldonado. En una crónica publicada en el portal del semanario La Prensa se indica que la mujer herida tiene 55 años de edad y estaba en la casa junto a su madre, cuando el sujeto ingresó y le disparó tres veces. Dos de las balas la alcanzaron en el abdomen, la tercera le afectó su mano izquierda. Un agente policial que pasaba por el lugar escuchó los disparos y entró a la vivienda.

Allí el agresor fue detenido y se dispuso de inmediato un operativo para que la mujer fuese trasladada a un centro de salud, en donde poco después se la intervino quirúrgicamente y quedó fuera de peligro.

La madre de la mujer atacada también resultó lesionada ya que se cayó. Fue atendida por médicos y puede tener fractura en uno de sus brazos.

Crimen y suicidio.

La pareja de Vanesa Monzón Martínez, la mujer asesinada el lunes pasado en la localidad de Vergara, Treinta y Tres, se suicidó en torno a la hora 6:00 de ayer jueves.

El hombre, Daniel Araujo, de 30 años, había sido detenido el miércoles en una pensión de Melo, Cerro Largo, por ser el principal sospechoso del crimen de la mujer.

Cuando los policías llegaron a esa finca de inquilinato, intentó escapar, sin éxito.

En la pasada jornada estaba previsto que Araujo declarara ante la Justicia de Treinta y Tres, pero lo encontraron ahorcado con una frazada que le habían dejado en la celda para abrigarse, durante una noche en que mucho había descendido la temperatura.

¿Quién era la víctima fatal, madre de 6 hijos menores de edad, y cómo conoció a Daniel Araujo? Es lo que cuenta a continuación su hermana Eva.

Vanesa se había enamorado de quien sería su primer marido cuando tenía 15 años. De esa relación, tuvo tres hijos: Camila, que ahora tiene 15 años, Joaquín, que cumplió 13, y Victoria, que tiene 11 años. Un tiempo más adelante esa pareja no prosperó y ella decidió separarse. Cuatro años después conoció a otra persona con la cual llegó a sentir muchas expectativas de ser feliz. Concibieron dos hijos, Flavia, que tiene 9 años, y Diego, de 7 años. Poco después decidieron separarse.

Aquella muchacha ya era mujer, pero muy joven y, por tercera vez, creyó un día que realmente estaba recuperando la felicidad gracias a un tercer compañero, con el cual dieron vida a Juan, un pequeño que ahora tiene 4 años de edad.

El nuevo esposo falleció tres años después de que ambos afirmaran su vínculo afectivo. Vanesa hizo el duelo y pasó un año sola, hasta que conoció a Daniel Araujo en un baile.

"Él trabaja en una panadería, la ayudaba con dinero para pagar las facturas públicas y ella me contó que se juntó con él realmente enamorada", resumía Eva horas antes de conocerse el suicidio en la cárcel de la cuarta pareja de su hermana.

El vínculo del hombre con la hija mayor de Vanesa no era bueno. "Mi sobrina le pedía a su madre que lo dejara, me dijo también que una semana atrás se pasaron todo el tiempo discutiendo". Días antes de su muerte, "Vanesa me confesó, casi llorando, que estaba cansada de la rutina de la casa, de la pareja, y que ella le iba pedir un tiempo a él".

En relación al futuro de los hijos de su hermana, Eva dice: "A los tres grandes se los llevó su padre, y el más chico quedó con mi madre, con la abuela, ya que Vanesa tuvo problemas en el parto y siempre dijo que el día que faltara, mamá tenía que criarle al pequeño. De los otros dos, del segundo marido, también se hizo cargo el padre de ellos".

Otro homicidio.

Un hombre que hasta el momento no pudo ser identificado por las autoridades fue asesinado en la madrugada de ayer en la intersección de Meléndez y Pelayo y Tomás Claramount, en Villa Española, Montevideo.

"El cuerpo de la víctima tenía 12 impactos de bala, 10 en el cuerpo y dos en la cabeza", señaló el parte policial. Personal de la Seccional 13 y de la Zona Operacional II investigan este crimen.

