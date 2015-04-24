Matan a un hombre en la puerta de su vivienda

Un hombre de 36 años fue asesinado en la noche del miércoles, en un hecho que, al menos por ahora, es tildado de confuso por los investigadores de la Zona 4 de Jefatura de Policía de Montevideo.

Más allá de lo confuso del caso, una persona fue detenida en horas de la tarde de ayer y hasta la noche permanecía en la sede policial de la zona, declarando.

La única testigo del hecho, según informó el parte policial de Jefatura, es la esposa del fallecido, identificado como Pablo Andrés Rodríguez Santos, poseedor de un antecedente penal, por un delito de receptación en el mes de diciembre del año pasado.

El ataque contra Rodríguez, ocurrió en la puerta de su casa, ubicada en el barrio La Teja.

La mujer dijo a los investigadores que su marido estaba en la puerta de la vivienda y ella en una de las habitaciones, cuando vio a tres desconocidos que hablaban con su esposa, hasta que escuchó tres detonaciones, por lo cual se dirigió hacia el living.

Según su relato, los tres hombres seguían en la puerta, cuando vio a su marido sentado en un sillón del living, con una herida de arma de fuego en el pecho y con abundante sangrado, pero aún con vida.

La esposa del fallecido llamó de inmediato al 911 y en pocos minutos se hicieron presentes dos móviles policiales en el lugar, uno de los cuales llevó a Rodríguez a un centro asistencial, donde falleció minutos después de ingresar, ya que el disparo recibido, le atravesó el pecho afectando el pulmón derecho.

En el barrio la Teja