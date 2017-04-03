Matan a anciana en medio de un tiroteo

Dos encapuchados intentaron robar una agencia de quinielas.

Una mujer de 78 años recibió cuatro impactos de bala en plena avenida Lecueder, la principal de Artigas, en medio de un tiroteo que se produjo en un intento de asalto a una agencia de quinielas. Dos delincuentes que se desplazaban en moto intentaron asaltar el comercio poco después de este mediodía. Uno ingresó al local y el otro se quedó en la puerta.

En eso apareció un equipo de Investigaciones de la policía que realiza una vigilancia especial durante los días de pagos a jubilados.

Al ver movimientos extraños los efectivos dieron la voz de alto y recibieron como respuesta una lluvia de balas 9 milímetros, confirmaron a El País fuentes policiales.

Los efectivos desenfundaron sus armas de reglamento y dispararon, pero no lograron detener a los delincuentes. La pareja de asaltantes montó en la moto y huyó a contramano por Lecueder.

Horas después los jerarcas de la Jefatura local informaron que la rápida respuesta se debió hacer midiendo los riesgos, dado que el espacio físico donde se produjo el tiroteo es "reducido" y había muchas personas en los alrededores.

Piarema Lara do Campo, de 78 años de edad, quedó paralizada y no atinó a guarecerse o tirarse al piso, recibiendo cuatro impactos de bala que ocasionaron su fallecimiento, de acuerdo a las primeras pericias realizadas por la Policía.

La juez letrada departamental Bettina Duter se constituyó en el lugar y atendió personalmente la primera indagatoria. Realizó una inspección ocular de la escena donde se produjo el intercambio de disparos y la agencia a la que intentaron asaltar.

El comerciante declaró a la Justicia que los ladrones no le llevaron nada. La juez Duter ordenó cerrar la frontera y varios allanamientos para localizar a los delincuentes.



Buscados: los asaltantes huyeron tras matar a una mujer. Foto: todoartigas.com

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