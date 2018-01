Mastercard se amplía en el Este

Este verano, Mastercard intensificará su presencia en las playas esteñas. No sólo ofrecerá servicio de playa en la tradicional parada 30 de la brava sino que también estará presente en la Choza de Mar ubicada en José Ignacio. En ambos lugares, los clientes Mastercard Black podrán disfrutar de beneficios exclusivos junto a la familia y amigos.



Así lo comunicaron el 29 de diciembre en el parador La Choza de Mar los directivos de la compañía Martín Lang -country manager de Argentina y Uruguay- y Federico Gulland -director comercial para Uruguay-.



“Punta del Este es un lugar único, donde entendemos que la propuesta para nuestros clientes debe ser superadora año a año. Continuar construyendo y ofreciendo beneficios exclusivos para ellos es algo que para Mastercard no tiene precio”, explicó Lang frente a clientes y autoridades de la compañía de la región.



Los dos paradores cuentan con amplio espacio y tienen disponibles carpas, sombrillas y gazebos para protegerse del sol.



A su vez, ofrecen atención personalizada para que los clientes puedan descansar y despreocuparse de todo. Para los aficionados a internet, hay wifi gratuito que permite estar al día con todas las novedades. En cuanto a la gastronomía, los paradores cuentan con descuentos especiales a través de “Sorpresas!” -sistema de puntos-. Por último, en ambos paradores se van a realizar eventos after beach.



El servicio se encuentra disponible en ambos paradores, siendo el acceso exclusivo para clientes Mastercard Black, donde podrán disfrutar de estos beneficios hasta el 25 de febrero en la parada 30 de la Playa Brava y hasta el 15 de febrero en José Ignacio.



Tarde única

Para dar inicio a la temporada de verano, Mastercard realizó un exclusivo evento en el que los invitados pudieron disfrutar de una inigualable puesta del sol en José Ignacio acompañados de música, tapeo de mariscos y tragos de autor.



clientes Beneficios y ofertas exclusivas Mastercard Black es una tarjeta exclusiva que brinda más beneficios a sus clientes, tales como membresía de acceso a salas VIP en los aeropuertos. A su vez, en Montevideo los poseedores de esta tarjeta tienen beneficios en el Ballet Nacional del Sodre, fútbol -de la mano de Nacional y Peñarol-, gastronomía y Mastercard Beach Service en Punta del Este, nuestro servicio de playa en la Parada 30 de la Brava y La Choza del Mar en José Ignacio.

Entre música y alta gastronomía, clientes y celebridades vivieron una puesta de sol única.



Mientras esto sucedía Renata Repetto ambientó el momento con una melodía que marcó lo que sería un evento sin igual en el marco del inicio de la temporada de verano 2018.



Los invitados se deleitaron con un menú basado en un tapeo de mariscos, tragos de autor a cargo de Ramiro Ferreri quien preparo un trago especial al que llamo “Priceless Summer” logrando una combinación especial de sabores para acompañar un atardecer único. Como cierre, todos los presentes se deleitaron con un risotto con frutos de mar hecho a las brasas.



Vivieron la experiencia invitados especiales y celebridades como Nicole Neumann, Sofía Zámolo, Renata Repetto, Florencia Raggi, Nicolás Repetto y Ramiro Ferreri.