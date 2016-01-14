Más de 40 balazos en tiroteo entre traficantes

El 2 de agosto de 2015, Antonio Morales Cantoni (47), alias "El Tom", fue muerto de múltiples heridas de bala en la esquina de Tomás Claramunt y Francisco Vázquez Cores, a metros de su vivienda.

Los vecinos del barrio señalaban que "El Tom" lideraba una de las bandas de traficantes de estupefacientes.

A partir de ese momento, se desató en el barrio una guerra de narcos en disputa por poder y territorio para sus "bocas" de ventas de drogas, según indicaron a El País fuentes policiales.

A los enfrentamientos se sumaron otros traficantes conocidos como "los Puglia", quienes también aspiran al control de la venta de drogas en "la Villa".

El pasado martes 12, dos bandas rivales se tirotearon en Camino Corrales y Sepúlveda. En el lugar, la Policía Científica recogió 40 casquillos de bala, según indicaron las fuentes.

Uno de los delincuentes recibió un disparo en la cabeza y sufrió pérdida de masa encefálica. Fue internado en grave estado en un centro asistencial.

La Policía tiene pistas firmes sobre los delincuentes enfrentados, según indicaron las fuentes.

Toledo.

La Jefatura de Policía de Canelones informó que otra balacera sucedió el martes 12 en la esquina de Satamino y Camino del Andaluz. Varios personas arribaron al lugar en una camioneta y efectuaron 30 disparos que causaron la muerte de un adolescente. Varios tiros impactaron en una vivienda cercana. El herido fue llevado a la Policlínica de Suárez. Poco después murió.

La Policía informó que un grupo de personas acudió al centro asistencial con el objetivo de protestar por el homicidio del joven. Una dotación del Grupo Especial de Operaciones (GEO) concurrió al lugar. "Cuatro personas resultaron detenidas. Pero todas quedaron en libertad", dijo el vocero de la Policía de Canelones, Hernán López a El País.

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