Más de 300 delincuentes procesados en 2015 gracias a la videovigilancia

El Ministerio del Interior informó que desde que se instalaron las cámaras de videovigilancia en Ciudad Vieja, en el año 2013, hasta la actualidad, los hurtos y rapiñas bajaron un 65% y que los vecinos tienen una sensación de seguridad "muy grande".

El Ministerio del Interior difundió hoy datos sobre la cantidad de hurtos y rapiñas registradas desde el 2013 hasta la fecha, e informó que gracias a la implementación del sistema de videovigilancia hace dos años en Ciudad Vieja, los "delitos bajaron considerablemente".

"Según datos aportados por la Unidad de Análisis del Centro de Monitoreo en base a las denuncias realizadas, desde el 2013 a la fecha los hurtos y rapiñas bajaron más de un 65%", indica el informe de la Unidad de Comunicación del ministerio (Unicom).

En el año 2013 se registraron 2.203 delitos de este tipo (1955 hurtos y 248 rapiñas), en el 2014 la cifra se redujo a 1.058 (955 hurtos y 103 rapiñas) y en lo que va del 2015 se registraron 789 (711 hurtos y 78 rapiñas).

“Los números lo dicen todo” dijo a Unicom Andrés Romero, del Centro de Monitoreo. Y añadió que la sensación de seguridad de quienes viven en Ciudad Vieja es “muy grande” y que los vecinos se muestran agradecidos con el trabajo policial.

El ministerio también informó que desde el 1° de enero hasta el 28 de diciembre de 2015, 303 personas fueron procesadas gracias a las cámaras instaladas en las cinco zonas de Montevideo: Ciudad Vieja, Centro, Unión, Paso Molino y General Flores.

De ese total 237 fueron procesadas con prisión, 44 sin prisión y 22 internados en hogares de menores.

En total hay más de 1.000 cámaras instaladas en esas zonas de Montevideo y las autoridades tienen previsto extender el servicio a otros barrios de la capital con otras 2.200 cámaras.



Durante el gobierno de Mujica los robos con violencia crecieron 38%. Foto: A. Colmegna

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