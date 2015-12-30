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El País Información

Más de 300 delincuentes procesados en 2015 gracias a la videovigilancia

30/12/2015, 15:35
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Durante el gobierno de Mujica los robos con violencia crecieron 38%. Foto: A. Colmegna
Centro de monitoreo del sistema de vigilancia de alta tecnoclogia del Min. del Interior, monitores de camaras de videovigilancia de la policia, seguridad en Mvdeo., ND 20150409, foto Ariel Colmegna
Archivo El Pais

El Ministerio del Interior informó que desde que se instalaron las cámaras de videovigilancia en Ciudad Vieja, en el año 2013, hasta la actualidad, los hurtos y rapiñas bajaron un 65% y que los vecinos tienen una sensación de seguridad "muy grande".

El Ministerio del Interior difundió hoy datos sobre la cantidad de hurtos y rapiñas registradas desde el 2013 hasta la fecha, e informó que gracias a la implementación del sistema de videovigilancia hace dos años en Ciudad Vieja, los "delitos bajaron considerablemente".

"Según datos aportados por la Unidad de Análisis del Centro de Monitoreo en base a las denuncias realizadas, desde el 2013 a la fecha los hurtos y rapiñas bajaron más de un 65%", indica el informe de la Unidad de Comunicación del ministerio (Unicom).

En el año 2013 se registraron 2.203 delitos de este tipo (1955 hurtos y 248 rapiñas), en el 2014 la cifra se redujo a 1.058 (955 hurtos y 103 rapiñas) y en lo que va del 2015 se registraron 789 (711 hurtos y 78 rapiñas).

“Los números lo dicen todo” dijo a Unicom Andrés Romero, del Centro de Monitoreo. Y añadió que la sensación de seguridad de quienes viven en Ciudad Vieja es “muy grande” y que los vecinos se muestran agradecidos con el trabajo policial.

El ministerio también informó que desde el 1° de enero hasta el 28 de diciembre de 2015, 303 personas fueron procesadas gracias a las cámaras instaladas en las cinco zonas de Montevideo: Ciudad Vieja, Centro, Unión, Paso Molino y General Flores.

De ese total 237 fueron procesadas con prisión, 44 sin prisión y 22 internados en hogares de menores.

En total hay más de 1.000 cámaras instaladas en esas zonas de Montevideo y las autoridades tienen previsto extender el servicio a otros barrios de la capital con otras 2.200 cámaras.

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Durante el gobierno de Mujica los robos con violencia crecieron 38%. Foto: A. Colmegna

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