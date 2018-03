Martínez y Orsi rivales por guerra de patentes

Ambos saben que son potenciales precandidatos presidenciales del Frente Amplio de cara a las próximas elecciones nacionales de 2019. De hecho ya miden sus fuerzas en la interna del Congreso de Intendentes. Es que el intendente de Montevideo Daniel Martínez y el de Canelones, Yamandú Orsi, están enfrentados por un proyecto que impulsan los jefes comunales de la oposición que busca una amnistía en el pago de deudas de patentes de vehículos.

Martínez no acompaña la iniciativa que es respaldada por Orsi, dado que entiende que se debe estar del lado de los contribuyentes que sí pagan la patente, indicaron a El País fuentes de su entorno. En la vereda de enfrente se encuentran los doce intendentes blancos y el colorado de Rivera, Marne Osorio, todos con algunos matices.

Según informaron fuentes políticas a El País, Orsi llegó a transmitir a sus allegados que no descarta dejar su cargo como presidente de la Comisión del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) si no prospera la iniciativa. Es que a varios intendentes no les pareció acertada la medida de Martínez de adelantarse y ejecutar fiscalizaciones de deudas con cámaras en vehículoss.

Orsi dijo a El País que su rol en la comisión es "lograr acuerdos" y que "poco importa cuál es mi planteo porque mi obligación es lograr el nivel de acuerdo necesario para que luego se resuelva por consenso y no por votación". Agregó que "jamás se habló de amnistía, no existe", lo que sí hay son intendentes que "plantean negro y otros que plantean blanco, hay que buscar los grises", dijo. Para el jefe de la comuna canaria es necesario encontrar un planteo de refinanciación adecuado.

Ayer El Observador informó que el Congreso de Intendentes tiene los votos para aprobar una amnistía para el pago de deudas de patentes de vehículos. El tema será analizado hoy en la sesión plenaria del congreso en el predio de la Expoactiva de Soriano. Allí los jefes comunales recibirán información que aporte el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech. Además se realizarán los informes de la Mesa del Congreso de Intendentes y el de la Comisión de Seguimiento del Sucive.

Según el informe que será elevado hoy al Congreso y al que ya tuvo acceso El País, la medida comprende a automóviles y camionetas con un valor de hasta US$ 30.000 y en el caso de los camiones el tope es de US$ 120.000. Para el pago contado para la categoría A, "se exigirá el pago del tributo íntegro sin multas ni recargos" para todos aquellos automóviles modelos 2012 inclusive y posteriores. Por otro lado, en caso de financiarse para los modelos 2012 y posteriores, "se exigirá el tributo más las multas y recargos generados, pudiendo convenir la deuda".

Además para los vehículos anteriores a 2012 "se financiará la deuda en Unidades Indexadas hasta en 60 cuotas por el equivalente del tributo, hasta el 30% del aforo".

El 19 de octubre de 2017 tras el Congreso de Intendentes, Orsi mantuvo una reunión con el intendente de Maldonado, Enrique Antía; el de San José, José Luis Falero; el de Paysandú, Guillermo Caraballo; el de Río Negro, Oscar Terzaghi y el de Rivera, Marne Osorio. En el encuentro se firmó un documento que declaraba la amnistía tributaria.

La medida tuvo que ser adoptada de apuro dado que un delegado técnico de Montevideo anunció a las autoridades del Sucive que días después se saldría a fiscalizar el pago de patente. Además, el funcionario dijo que la comuna ya contaba con todos los elementos técnicos para inspeccionar un número importante de vehículos y a gran velocidad. El 31 de octubre cuando el Congreso discutió sobre la patente de rodados, Antía preguntó qué iba a pasar con la amnistía ya firmada. La respuesta del Frente Amplio fue unánime: se comprometió a adoptar una resolución en los próximos meses. En noviembre la situación fue revelada por El País, lo que generó malestar en filas del FA.