Martínez: "La potestad de bajar a Uber está en la órbita del gobierno"

Dourado reclamó al intendente que “dé de baja” la aplicación.

En una carta dirigida al intendente de Montevideo, Daniel Martínez, el presidente de la Gremial Única del Taxi, Óscar Dourado, le solicitó que se vuelva a fiscalizar a los conductores de Uber. El empresario también le pidió a Martínez que "dé la baja a la señal" informática de la empresa.

Consultado ayer por El País, el intendente Martínez indicó que el tema de las aplicaciones está en la órbita del Poder Ejecutivo, no del gobierno departamental, y que el planteo ya se lo habían hecho. También dijo que está alineado a la propuesta del gobierno de legislar con una nueva ley que se encuentra a estudio del Parlamento.

En cuanto a la fiscalización, Martínez indicó que "no fue suspendida", aunque confesó que ésta no es tan fácil de realizar porque "hay que dar garantías legales al sistema".

Dourado señala en su carta que siente "satisfacción" por el "apoyo manifiesto del gobierno al trabajo uruguayo en las manifestaciones del presidente Tabaré Vázquez".

Más adelante, acusa a Uber de haber incumplido la supuesta promesa de "detener su actividad hasta tener la autorización de las autoridades".

Además, Dourado denuncia que la empresa "reactivó más que nunca su actividad" y que "están obsequiando buzos y gorras con logos de su empresa a sus usuarios, exponiendo a quien usa el servicio a que hagan promoción".

La carta concluye con el pedido de que se vuelva a multar a los conductores autónomos de Uber. Como posdata, el representante de la Gremial Única del Taxi exige que "se dé la baja a la señal de dicha app".

Recientemente, en una entrevista con El País TV, el prosecretario de la Intendencia, Christian Di Candia, dijo que la comuna "no está cerrada al diálogo" con Uber, el cual "hoy no existe". Admitió, no obstante, que la llegada de Uber a Uruguay "fortaleció el debate sobre el transporte público". Y opinó que la empresa debería tener un "gesto" para iniciar el diálogo "bajando" la aplicación.

El presidente de la gremial pidió fiscalización. Foto: Francisco Flores.

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