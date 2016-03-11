Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información

Martínez crea comité de emergencia por la basura

11/03/2016, 06:00
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Contenedor de basura

Estará operativo hasta junio, a la espera de 5 nuevos camiones.

Hoy será la primera reunión que delineará el accionar del "comité de emergencia" que el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, anunció que creará para controlar a diario la situación de recolección de residuos, que hoy está teniendo problemas en algunas zonas como en el Municipio E (Unión, Malvín Norte, Malvín Nuevo, Las Canteras, Carrasco Norte, Carrasco, Punta Gorda, Malvín, Buceo, La Blanqueada) y el F (Manga, Villa García Manga Rural, Bañados de Carrasco, Las Canteras, Maroñas y otros).

Ese comité funcionará hasta junio, ya que a fines de mayo llegarían los cinco camiones de recolección lateral que compró la comuna por US$ 270.000 cada uno y que, si bien no solucionarán la situación, ayudarán a paliarla hasta que a fin de año lleguen otros 15 vehículos

Néstor Campal, director de Limpieza de la Intendencia, indicó que el comité aún no comenzó a funcionar, pero la idea es que reúna "a diferentes actores de la Intendencia que tienen injerencia en mejorar el sistema, como la División Limpieza y Recursos Humanos". Agregó que "el objetivo del Comité es maximizar la capacidad de lo que tenemos hasta que lleguen los camiones".

Camiones obsoletos.

El fenómeno de los contenedores desbordados rota; ayer se dio en Carrasco Norte, el Municipio G y parte del F. Hoy hay una disponibilidad media de 18 camiones, cuando se precisan 20. Entonces hay circuitos que no se hacen enteros. "Esto se debe a que los camiones ya están obsoletos y están sometidos a un excesivo desgaste porque no se los puede parar para arreglarlos", dijo Campal.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
Contenedor de basura

Recolección de residuos en crisis

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Recolección de basura

Te puede interesar