Martínez crea comité de emergencia por la basura

Estará operativo hasta junio, a la espera de 5 nuevos camiones.

Hoy será la primera reunión que delineará el accionar del "comité de emergencia" que el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, anunció que creará para controlar a diario la situación de recolección de residuos, que hoy está teniendo problemas en algunas zonas como en el Municipio E (Unión, Malvín Norte, Malvín Nuevo, Las Canteras, Carrasco Norte, Carrasco, Punta Gorda, Malvín, Buceo, La Blanqueada) y el F (Manga, Villa García Manga Rural, Bañados de Carrasco, Las Canteras, Maroñas y otros).

Ese comité funcionará hasta junio, ya que a fines de mayo llegarían los cinco camiones de recolección lateral que compró la comuna por US$ 270.000 cada uno y que, si bien no solucionarán la situación, ayudarán a paliarla hasta que a fin de año lleguen otros 15 vehículos

Néstor Campal, director de Limpieza de la Intendencia, indicó que el comité aún no comenzó a funcionar, pero la idea es que reúna "a diferentes actores de la Intendencia que tienen injerencia en mejorar el sistema, como la División Limpieza y Recursos Humanos". Agregó que "el objetivo del Comité es maximizar la capacidad de lo que tenemos hasta que lleguen los camiones".

Camiones obsoletos.

El fenómeno de los contenedores desbordados rota; ayer se dio en Carrasco Norte, el Municipio G y parte del F. Hoy hay una disponibilidad media de 18 camiones, cuando se precisan 20. Entonces hay circuitos que no se hacen enteros. "Esto se debe a que los camiones ya están obsoletos y están sometidos a un excesivo desgaste porque no se los puede parar para arreglarlos", dijo Campal.

Contenedor de basura

Recolección de residuos en crisis