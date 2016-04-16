Marchó a la cárcel el ladrón de ruedas

La Justicia de Ciudad de la Costa procesó con prisión por dos delitos de hurto especialmente agravado a uno de los ladrones de neumáticos que en los últimos días mantuvo en vilo al barrio Punta Gorda.

El procesado es un joven de 20 años que ya contaba con antecedentes penales por hurto.

En las pasadas 48 horas, la Policía realizó allanamientos en Montevideo y Canelones, donde logró ubicar a parte de los integrantes de la banda que robaba ruedas de automóviles.

De las cuatro personas detenidas, solo una, hasta el momento, fue procesada. Los restantes aún se encuentran detenidos y prestando declaraciones ante la Justicia. La miembros de la banda de delincuentes se hacían pasar por mecánicos, usando mamelucos y pelucas. De esta manera robaban las ruedas de distintos vehículos estacionados en la vía pública. La modalidad consistía en colocar piedras bajo el auto para que funcionen como sostén del vehículo, y de ese modo, poder retirar los cuatro neumáticos.

En el marco del operativo denominado "Los tacos", la policía también detuvo a un joven de 22 años y a una pareja sospechosa de comprar las ruedas para su reventa en comercios y ferias.

Estas personas siguen detenidas y prestaran declaraciones este sábado, al tiempo que la Policía tiene registradas más de 20 denuncias de robo de neumáticos.

TIENE VEINTE AÑOS