Marcha en apoyo al policía procesado con prisión por matar a delincuente

Uno de los promotores de la iniciativa, el edil colorado Anibal Madrid, cuestionó el apuro de la justicia al dictar el procesamiento.

Más de un millar de personas marcharon en apoyo al policía procesado por haber ultimado un delincuente, cuando este luchaba con otro policía y, de acuerdo a la versión del uniformado, corría riesgo de vida.

En primera fila, detrás de la pancarta que decía “en apoyo a nuestra policía” estaban el padre; la esposa; la madre y la pequeña hija del uniformado.

Uno de los promotores de la iniciativa, el edil colorado Anibal Madrid, cuestionó el apuro de la justicia al dictar el procesamiento, en el entendido, de que “podrían haber quedado en calidad de emplazado, así como dejaron en libertad al otro delincuente”, sentenciò.

En tres ocasiones detuvieron la marcha para aplaudir frente a la Seccional Primera, la Dirección de Investigaciones y el Juzgado Letrado.



La familia del efectivo procesado al frente de la columna. Foto: Freddy Fernández

TACUAREMBÓFREDDY FERNÁNDEZ