"No puede ser que algunas manifestaciones sean genuinas y otras no según qué expresen"

El senador nacionanalista y líder del sector Todos, Luis Lacalle Pou, dedicó su audición semanal a hablar del acto que ayer se realizó en Durazno, donde miles reclamaron al gobierno por los altos costos que enfrenta el sector agropecuario.



Lacalle Pou destacó que ayer en Durazno "habló el trabajo nacional, la voz que necesita oxigeno, que se sienta asfixiada".



Sostuvo que "lo más importante es la tolerancia", pero que "lamentablemente ayer desde sectores cercanos al gobierno lo primero que se hace es descalificar. La primera forma de no comprender lo sufren otros compatriotas es echarle la culpa a otros o descalificar un reclamo, lo que no parece lógico y obviamente no es justo".



Y agregó que "sobre todo" viniendo de "gobernantes que se prendieron en cualquier manifestación a lo largo y ancho del país durante la historia para de alguna manera representar y llegar al gobierno".



"No puede ser que algunas manifestaciones sean genuinas y otras no según dónde se expresen y qué expresen", opinó.

La voz del trabajo: sentido común.https://t.co/sMlNt1AL0E — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) 24 de enero de 2018

El líder de Todos llamó a "escuchar al Uruguay que trabaja" y "escuchar lo que se necesita".



"Ayer en las plataformas que se escucharon se repite algo que es de sentido común, que estaba en nuestra agenda de gobierno y venimos planteando al gobierno. Todos los años en las propuestas esta de lo que cuesta trabajar en el país, lo que cuesta pagar la luz, el combustible, la carga tributaria", señaló el senador.



"Lo que se escuchó ayer en Durazno es sentido común", opinó Lacalle Pou, "que de alguna manera se estaba germinando en el anhelo de muchos uruguayos que ayer tuvo una expresión".



El senador dijo que el sistema político no debe mirar "para el costado cuando la crítica cae sobre nuestros hombres".



"Cuando se ha querido votar contra el Uruguay productivo, cuando se han establecido medidas que atentan contra la producción, allí ha estado el voto del Partido Nacional (...) no vamos a mirar para el costado, queremos un Uruguay de progreso sostenido en el tiempo".