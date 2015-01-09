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El País Información

Mañana paro de taxis por asamblea a raíz del despido de 10 trabajadores

09/01/2015, 13:56
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Protesta de los taxistas aumenta la tensión en el gobierno. Foto: Darwin Borrelli
Protesta de taxistas frente a Min. de Economía pidiendo aprobación de fideicomiso, reintegro de impuestos, ND 20130520, foto Darwin Borrelli
Archivo El País

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) realizará mañana una asamblea desde las 17:00 horas para analizar los despidos en Radiotaxi 141.

Mañana a las 16:00 horas comienza un paro de taxis en Montevideo a raíz de la asamblea general que realizará el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) por el despido de 10 trabajadores de Radiotaxi 141. 

El Suatt asegura que los despedidos son dirigentes y delegados sindicales. 

Ayer el sindicato también realizó un paro en protesta por la pérdida de esas fuentes laborales. El Suatt se reunió con el director de Trabajo Luis Romero y luego con el ministro José Bayardi. 

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Protesta de los taxistas aumenta la tensión en el gobierno. Foto: Darwin Borrelli

desde las 16:00

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