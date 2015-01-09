Mañana paro de taxis por asamblea a raíz del despido de 10 trabajadores

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) realizará mañana una asamblea desde las 17:00 horas para analizar los despidos en Radiotaxi 141.

Mañana a las 16:00 horas comienza un paro de taxis en Montevideo a raíz de la asamblea general que realizará el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) por el despido de 10 trabajadores de Radiotaxi 141.

El Suatt asegura que los despedidos son dirigentes y delegados sindicales.

Ayer el sindicato también realizó un paro en protesta por la pérdida de esas fuentes laborales. El Suatt se reunió con el director de Trabajo Luis Romero y luego con el ministro José Bayardi.

Protesta de los taxistas aumenta la tensión en el gobierno. Foto: Darwin Borrelli

desde las 16:00