Mampara en taxis podría ser opcional si la Intendencia autoriza

Oscar Dourado brindó hoy una conferencia de prensa en la que acusó a Uber de querer quedarse con el trabajo de todos los uruguayos y anunció cambios en los taxis.

Óscar Dourado, presidente de la Gremial Única del Taxi llamó hoy a los medios de prensa para brindar declaraciones sobre el conflicto entre Uber y el sindicato del taxi. "Para aquellos que están libres de Uber sepan que Uber está pensando en cómo quedarse con su trabajo y con su esfuerzo" dijo Dourado.

Dourado acusó a la empresa de querer quedarse con el trabajo de los uruguayos y de usurpar el lugar de los Estados. "Hoy somos miles y cientos de miles de trabajadores del Uruguay que vemos lo que es quedarse sin trabajo. Al taxímetro se suma el transporte escolar, los remiseros, el transporte turístico, el ómnibus. También la actividad bancaria, la actividad turística, las agencias de viajes. Las inmobiliarias. Todos somos agredidos por una empresa que su meta es quedarse con el trabajo de los demás y ocupar el lugar de los Estados"

También hizo referencia a la llegada de nuevas aplicaciones como Cabify, tal como informa hoy El País: "Ellos (estas empresas) son destructores de monopolios según su filosofía y van en contra del Estado y de las normas"

Dourado comparó la lucha del taxímetro contra Uber con la lucha de Tabaré Vázquez contra el tabaco "Algunos vieron cuando salimos a defender el sustento de nuestras familias que eramos unos locos. También algunos vieron cuando Tabaré Vázquez salió a luchar contra el tabaco por nuestra salud que estaba loco. (...) Pero los locos se curan y con el tiempo se hace justicia. Y los locos tienen posibilidad de curarse y no fue loco el presidente de la República, y hoy los tribunales del mundo le han dado la razón", dijo

Para Dourado la única crítica que recibe el servicio de taxis en Montevideo es el uso de la mampara y por eso la Gremial Única del Taxi decidió solicitarle a la Intendencia la posibilidad de que de ahora en más sea opcional. "Nosotros somos partidarios, si la Intendencia nos autoriza, hoy que cobramos a crédito y que casi no tenemos plata arriba del taxi, el gremio decidió que la mampara sea de carácter opcional y que el usuario decida viajar con o sin mampara"

Así los conductores decidirán si seguir o no teniendo mampara y los usuarios según Dourado sabrán qué taxis tienen o no el elemento de seguridad. "El usuario es el rey" dijo Dourado y aseguró que si constatan que cada vez son más los usuarios que prefieren viajar sin mampara entonces se irán retirando de todas las unidades.

"Si el conductor acepta se retira la mampara y si el conductor sube a un auto nuevo sin mampara debe elegir conducirlo o no" finalizó.

Oscar Dourado en conferencia de prensa. Foto: Gabriel Rodríguez

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