Malvín Norte: megaoperativo tras el saqueo a supermercado

La Policía realizó ayer 10 allanamientos en un asentamiento de Malvín Norte, próximo al complejo de viviendas INVE 16, en búsqueda de drogas y objetos robados a un supermercado cercano en la noche del 26 de agosto pasado.

Una horda de marginales provenientes de ese asentamiento saqueó el comercio en apenas dos minutos. Tres individuos fueron procesados por la Justicia Penal por este delito.

Unos 90 efectivos de la Zona II de Policía, Guardia Republicana, Narcóticos, Inteligencia, Grupo de Reserva Táctica y del Departamento de Operaciones Encubiertas participaron del operativo de saturación denominado "Luz Roja".

A las 13:30 horas, investigadores de la Zona II (Malvín y zonas aledañas) allanaron casas y ranchos ubicados en los asentamientos. Los policías fueron apoyados por unidades motorizadas de la Guardia Republicana (Águilas).

La Policía detuvo a 21 personas. La mayoría de ellos eran marginales que incurrieron en desacato o insultaron a los uniformados. Otros cuatro tenían drogas en sus casas.

También hay personas requeridas por estas causas.

"La intención del operativo era enviar un mensaje a los delincuentes que viven en el asentamiento, que no son dueños de la zona", dijo un jerarca policial a El País.

Persecuciones.

En grupos de cuatro o cinco, policías de la Guardia Republicana recorrieron en varias oportunidades los pasajes mientras móviles del Grupo de Respuesta Táctica apoyaban desde otras calles aún más angostas.

La Policía cerró con patrulleros todas las salidas. Hubo corridas y persecuciones policiales en varios puntos.

En una ocasión, una decena de "Águilas" de la Republicana se metió en un predio inmenso ubicado al costado del complejo de Euskal Erría buscando a personas acusadas de rapiña.

Los efectivos se introdujeron en un tacuaral que bordea una cañada de Malvín Norte. Sin embargo, los sujetos buscados no se encontraban en el lugar.

Grupos de marginales se reunían en varios puntos del asentamiento a observar el enorme despliegue policial.

La Policía cacheó a decenas de personas que circulaban por calles, en el área próxima a la esquina de Iguá e Hipólito Yrigoyen, y aquellos que estaban requeridos o portaban armas fueron detenidos. También se efectuaron controles de documentación de autos y motos. Desde el aire, un avión del Ministerio del Interior filmó todo el operativo.

Saturación

Unos 90 efectivos de la Zona II de Policía, Guardia Republicana, Narcóticos, Inteligencia, Grupo de Reserva Táctica y del Departamento de Operaciones Encubiertas participaron del operativo denominado "Luz Roja", llevado a cabo una semana después del saqueo a un supermercado por parte de una veintena de personas.

Operativo "Luna Roja", hecho una semana después del saqueo al supermercado. Foto: F.Flores. Operativo "Luna Roja", hecho una semana después del saqueo al supermercado. Foto: F.Flores. Foto: F.Flores. Foto: F.Flores. Foto: F.Flores. Foto: F.Flores. Foto: F.Flores. Foto: F.Flores. Foto: F.Flores. Foto: F.Flores. Foto: F.Flores. Foto: F.Flores. Foto: F.Flores. Foto: F.Flores. Foto: F.Flores. Foto: F.Flores. Foto: F.Flores. Foto: F.Flores.

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