Malestar tras anuncio de medidas: "No logran comprender la problemática que planteamos"

Luego de reunirse esta mañana con representantes de las gremiales del agro, el presidente Tabaré Vázquez anunció medidas específicas para algunos sectores.



Pero las primeras reacciones están lejos de expresar conformidad.

Guillermo Fanchi, uno de los productores “autoconvocados”, dijo que "no se entendió nada por parte del presidente Vázquez" y que los que hizo "son anuncios mínimos para algunos sectores".



Los anuncios del gobierno comprenden a pequeños y medianos productores de los sectores lácteo, arrocero y hortifructícola.



"No es lo que queremos, que son medidas concretas para todos los sectores productivos y comerciales. Y eso está claro en la proclama", dijo Franchi a la prensa, en referencia al documento que el viernes pasado le entregaron al presidente cuando los recibió en Torre Ejecutiva,



"No logran comprender la problemática que le planteamos", dijo. Y agregó que en la mesa de trabajo van a "tratar de insistir con nuestros reclamos que están en la proclama. Y no son utopías, son factibles de lograr con muy poco esfuerzo del gobierno".



"Hay que cerrar o reestructurar a las empresas ineficientes y ahí se podrá atender a nuestros reclamos. Hay margen para recortes y evitar ineficiencias del gobierno", sostuvo el productor.

Por su parte, el presidente de la Federación Rural del Uruguay, Jorge Riani, dijo que los anuncios del presidente Vázquez tienen "gusto a muy poco".



Riani sostuvo: "Salimos desilusionados, esperábamos más. La idea es hacer una mesa de trabajo. Le agradecimos que recibiera la proclama y que tenga en cuenta a Un Solo Uruguay para esta mesa de trabajo".



"Le dijimos al presidente que los productores ganaderos están desapareciendo. Y le preguntamos si la idea era que el campo estuviera en manos de empresas muy grandes e internacionales...", añadió.



"Salí con gusto a poco. Esperaba más en este difícil momento", lamentó.



Gerardo García Pintos, representante de la Asociación Rural del Uruguay, también coincidió en que los realizados por el presidente "son anuncios insuficientes, sectoriales y parciales".



"Planteamos se atienda el tipo de cambio, el combustible, la energía y tratar de eliminar los prejuicios que existen sobre el sector agropecuario", sostuvo.



García Pintos dijo que le reclamaron a Vázquez "que el sector ganadero y el agrícola quedaban por fuera". También dijo que le pidieron que para el futuro "considerara el gobierno todo el sector de pequeños y medianos productores ganaderos y agrícolas. Nos dijo que en la mesa de trabajo se podrían ampliar".



"Las distintas gremiales vamos a evaluar si concurrimos a la Mesa de Trabajo sugerida por el presidente Vázquez", agregó.



Y dijo: "Me pasaba por la cabeza mientras escuchaba: si estamos tan distanciados, alguien está equivocado y no somos nosotros... o estábamos en la reunión equivocada..."