Maldonado propuso a los taxistas pedir a la Ursec la suspensión de Uber

La administración Antía propuso al Centro de Automóviles con taxímetro de Maldonado solicitar de forma conjunta a la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec) la suspensión de la aplicación Uber hasta que este servicio sea regulado por el gobierno departamental.



El planteo fue realizado esta mañana en el Palacio de Justicia de Maldonado durante la audiencia de la acción de amparo promovida por los taximetristas contra la administración municipal donde esta última fue calificada como “omisa contumaz” a la hora de fiscalizar el trabajo ilegal de Uber.



La audiencia fue dirigida por el juez de feria, Diego González Camejo, a cargo de la Administración de Justicia durante el receso de la Feria Judicial Mayor. Si bien González es titular del juzgado penal de 11º en este caso por tratarse del receso ofició al frente del juzgado civil de 6º tuno la sede natural de este tipo de planteos.



Luego de escuchar a las partes durante la audiencia de esta mañana, González Camejo habilitó un plazo que vence a las 11:00 del próximo viernes con el objetivo de tratar de alcanzar un acuerdo entre las partes que evite un pronunciamiento en primera instancia el que, además, podrá ser apelado ante un tribunal de alzada y eventualmente ante la Suprema Corte de Justicia.



La propuesta efectuada por la directora de Asuntos Legales de la Intendencia, Adriana Graziuso, fue formulada al finalizar un receso de 20 minutos, dispuesto por el magistrado para que las partes presentaran propuestas.



El planteo de solicitar la suspensión de la aplicación ante la Ursec, autoridad de aplicación de las plataformas digitales como el caso de Uber, fue recibida de buena manera por los 89 taximetristas presentes en la audiencia y que firmaron el amparo.



Sin embargo, el presidente de Cepatama, Victor Perera, recordó que el año pasado una delegación de taxistas de Punta del Este fue recibida por los directores de la Ursec. Según dijo Perera, los responsables del control de la aplicación estaban de acuerdo con suspender a Uber. Luego, continuó, pidieron ser recibidos por el presidente Tabaré Vázquez para pedirle al gobierno que suspendiera la aplicación, “Tabaré se negó a esto. Por eso Montevideo tuvo que regular la aplicación” dijo Perera.



El juez Gonzáles Cemejo sostuvo que la parte actora deberá presentar una propuesta que incluya esta iniciativa a los abogados municipales en un plazo no mayor a las 17 horas de este miércoles y que a partir de ese momento se arme una mesa de trabajo para tratar de encontrar una salida de consenso que contemple a las partes.



Por tratarse de un acuerdo entre partes en el marco de un contencioso judicial el mismo deberá ser homologado por el juez correspondiente. Y si esto ocurre el acuerdo tendrá la misma fuerza que una sentencia judicial.



“Por eso impulsamos un plazo hasta el viernes. Se busca que ambas partes trabajen en las propuestas. Lo que ellas traigan como acuerdo para ser homologado por la sede deberá ajustarse a derecho”, explicó el juez.



Un acuerdo homologado por el Poder Judicial y presentado ante las autoridades de la Ursec no tiene la misma fuerza que una presentación de dos partes.



Por su parte, las abogadas de la central de taxímetros propusieron que la comuna de Maldonado disponga inspectores de tránsito para fiscalizar a los conductores de Uber en los lugares de mayor trabajo para el transporte oneroso de pasajeros. entre ellos el aeropuerto de Laguna del Sauce, el puerto de Punta del Este, los hoteles de mayor categoría y en las puertas de las discotecas.



La acción de amparo presentada el pasado viernes, como informó El País, pide a la Justicia que obligue a la Intendencia a fiscalizar a los trabajadores ilegales de Uber inclusive apelando a la colaboración de la fuerza publica.



La Intendencia sostuvo que los funcionarios fiscalizan a esta plataforma desde junio del año pasado y que no se puede actuar solo a partir de observar en la aplicación de Uber los conductores de la misma que esperan ser llamados por clientes.