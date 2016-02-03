Maldonado: incautan poderosa arma de fuego a delincuentes

Policías fernandinos realizan controles sorpresivos para evitar ingreso de ladrones de bancos al departamento.

En un operativo la Policía de Maldonado recuperó una pistola 9 milímetros equipada con un selector de tiro automático con una cadencia de 1.300 disparos por minuto.

La poderosa arma de fuego estaba en manos de dos delincuentes que se desprendieron de ella cuando fueron interceptados por un control policial. Iban en una moto en la madrugada de ayer por Camino de los Gauchos casi la calle Zitarrosa del barrio Maldonado Nuevo de la capital departamental. Al percatarse de la presencia de los efectivos, el conductor de la moto realizó una maniobra evasiva. Su acompañante tiró un bolso. En la mochila había una pistola Glock 9 mm, un cargador extensible para 30 proyectiles, un dispositivo Roin G1, 31 municiones 9 mm, una balanza de precisión, 138 gramos de cocaína, 10 gramos de marihuana y también $ 6.648.

El arma y otras tres pistolas iguales fueron robadas el 17 de agosto de 2014 en la casa de un coleccionista, ubicada a la altura de la parada 4 y media de la avenida Italia de Punta del Este.

La recuperación de la Glock se enmarca en los operativos de saturación que lleva adelante la Jefatura de Maldonado.

Operativos.

Los procedimientos incluyen los operativos de impacto en los que, desde marzo del año pasado, se incautaron casi 2.000 motos.

Este tipo de procedimiento ayudó, en parte, en la caída de los arrebatos y rapiñas registradas este verano. Para los delincuentes la moto permite efectuar golpes imprevistos y escapar por cualquier lugar y a toda velocidad. Los efectivos entienden que los operativos de saturación realizados a lo largo del verano en los balnearios, ubicados al este del arroyo Maldonado, impidieron que delincuentes de otros departamentos continuaran robando a turistas que alquilaron en esa zona.

A estos procedimientos realizados en cada ciudad y localidad del departamento de Maldonado se suman los operativos tanto de ingreso como de egreso al departamento.

El pasado viernes, la Policía de Maldonado llevó adelante un severo control de ingreso al departamento, a la altura del asentamiento "La Capuera" de Laguna del Sauce. El procedimiento realizado en la ruta Interbalnearia fue efectuado al caer la tarde cuando se producía un masivo ingreso de vehículos. El procedimiento apuntó a cuatro modelos de autos, como los empleados por la banda que asaltó la sucursal del Banco de la República de La Paz, en Canelones.

El mismo operativo se cumplirá este fin de semana cuando efectivos de distintas reparticiones establezcan piquetes de control en todos los puntos de ingreso al departamento. Tanto desde el oeste como del este.

La Policía de Maldonado quiere evitar el ingreso al departamento de los integrantes de la banda que asaltó el banco o la empresa de transporte de pasajeros en Montevideo y también de delincuentes y estafadores que puedan estar requeridos por autoridades de otros departamentos.

Foto: Ministerio del Interior

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