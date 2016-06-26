Maldonado acumula pasivo de $ 2.500 millones, confirma TCR

Además, debe afrontar varios juicios por decenas de millones de dólares.

El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) proyecta al 31 de diciembre de 2015 un déficit acumulado de $ 1.352:169.910 en las cuentas de la Intendencia de Maldonado. Al respecto, el prosecretario general de la Intendencia de Maldonado, Álvaro Villegas, sostuvo que a esos números hay que agregar otra millonaria cifra dejada sin pagar por la pasada administración frenteamplista.

El jerarca recordó que el TCR detectó cuentas sin pagar por más de 20 millones de dólares comprometidas durante el gobierno del Frente Amplio, pero no facturadas por los proveedores ante la duda por la fecha de cobro. Además, hay obligaciones contraídas y no ejecutadas, añadió.

Esto representa, a su juicio, más de 2.500 millones de pesos de pasivo acumulado dejado por la pasada administración. Esto sin contar los juicios pendientes, varios de ellos con sentencia firme de acuerdo al propio TCR, agregó el funcionario.

Villegas agregó que los datos del TCR coinciden con los resultados obtenidos por la consultora contratada por la administración para auditar la gestión de los exintendentes frentistas, Óscar de los Santos y Susana Hernández.

El jerarca recordó que desde el Frente Amplio "se festeja solo el resultado financiero y no se toman en cuentas las deudas millonarias dejadas por su gestión". "Es como salir a festejar un gol en contra", ironizó.

"Es una situación difícil, compleja. Este gobierno ha diseñado un programa financiero para hacer frente a esta situación y para gobernar priorizando determinadas necesidades que se han expuesto en el presupuesto departamental, reconstruir el patrimonio perdido en estos 10 años y atender las necesidades sociales", añadió

Villegas recordó que al déficit financiero establecido por el TCR hay que sumar las cuentas sin pagar dejadas por la pasada administración. Esto explica que la Intendencia tiene un pasivo de 93 millones de dólares.

El déficit acumulado al día 31 de diciembre de 2014 era de $ 1.095:889.050, un 23,38% más de aumento en términos nominales. De acuerdo con el TCR, el déficit acumulado en el primer semestre del 2015, durante la gestión frenteamplista, fue de $ 940:980.713. En el segundo semestre el déficit acumulado fue de $ 1.197:261.573, durante la administración nacionalista. El informe del TCR sostiene que en el segundo semestre del año los ingresos equivalen al 10% del total anual ya que en Maldonado el pago de impuestos y tasas se concentra en el primer mes de cada año.

"El resultado acumulado al 30-06-2015 y el proyectado al 31-12-2015 no son comparables dado que la evolución de los ingresos y la toma de préstamos bancarios no fue lineal", asegura el TCR.

Al 31 de diciembre de 2015 la comuna enfrentaba juicios por unos 20 millones de dólares con sentencia firme. Además, se da por descontado que una acción legal iniciada por los inspectores de tránsito ya está perdida y exigiría el pago de 11 millones de dólares.

Ingresos.

Entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2015, la Intendencia tuvo ingresos departamentales por $ 2.901:490.694, unos 105 millones de dólares. El gobierno nacional aportó otros $ 688:184.188 (25 millones de dólares). En el primer semestre del año pasado la Intendencia tuvo ingresos totales por unos 130 millones de dólares.

En el primer semestre del año los gastos de funcionamiento de la IMM a cargo del Frente fueron de $ 779:446.458, unos 28 millones de dólares.

En el mismo período reseñado, el rubro cero (salarios) fue de $ 1.044:427.644, alrededor de 38 millones de dólares.

La inversión en los seis primeros meses del 2015 fue de $ 632:580.204, unos 23 millones de dólares. La Junta Departamental de Maldonado absorbió otros $ 84:267.981.

La situación financiera de la Intendencia condiciona a Enrique Antía. Foto. R. Figueredo

DIFICULTADES FINANCIERAS