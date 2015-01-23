Magistrados repudiaron amenaza de muerte a jueza; hoy declara recluso

La jueza Fanny Canessa investiga las amenazas recibidas por mensaje de texto a la jueza penal Dolores Sánchez supuestamente de parte de un recluso del Comcar.

La Asociación de Magistrados del Uruguay expresó a través de un comunicado de prensa su "repudio por quienes pretenden amedrentar a la Administración de Justicia, tratando, por la vía de los hechos, lograr un derecho que no les asiste".

Los Magistrados se refirieron con esto a las amenazas sufridas por la jueza penal Dolores Sánchez de parte de un recluso del Comcar que hoy deberá comparecer ante la jueza Fanny Canessa para aclarar su situación.

El recluso es investigado por enviar supuestamente mensajes de texto con amenazas de muerte a la jueza. La magistrada y la fiscal María de los Ángeles Camiño lo procesaron con prisión en octubre del 2013 por una rapiña especialmente agravada con dos delitos de lesiones y un copamiento agravado por el uso de arma de fuego.

Tanto la Justicia como la Policía lo calificaron de "peligroso" por su prontuario que incluye otras dos rapiñas y una privación de libertad. También fue indagado por el homicidio del empresario Walter Sánchez ocurrido en 2011. Investigadores policiales consideran que el preso tiene conexiones con bandas de Brasil y de Paraguay, además de una fuerte incidencia dentro del sistema carcelario uruguayo.

La fiscal Camiño solicitó una custodia policial, la cual le fue concedida porque la situación fue calificada como "seria" y de "alto riesgo". La jueza Sánchez aún no la tiene operativa.



Según el gobierno hay un intento para provocar que los presos se amotinen. Foto: Archivo

justicia