Maestros rechazan la propuesta de Primaria que busca limitar repetición a 3° y 6°

La presidenta del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), Irupé Buzzetti, habló ayer en declaraciones a VTV sobre la propuesta que hicieron para que se limite la repetición de los alumnos a tecer y sexto año.



La idea, contó, es que los liceos que acepten reciban una partida económica en compensación, para que puedan destinarlo al apoyo de quienes necesitan recursar.



La Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) rechaza la propuesta. Su secretaria general, Elbia Pereira, dijo a El País que se enteraron "por los medios ayer" de la propuesta.



Señaló que la semana pasada, cuando se realizó el encuentro de las autoridades e inspectores de Primaria para planificar el año 2018, la FUM estuvo presente: "Estuvimos en el coloquio y escuchamos las cosas que se hablaron. Se habló de la posibilidad de los ciclos, pero las autoridades allí mismo dejaron claro que el espacio de coloquio no es un espacio de definiciones".



Además, dijo, "nunca se habló de propuestas económicas, de dinero. Se habló de ciclos, de la posibilidad de ir transitando hacia ciclos. Eso es una cosa y otra cosa es comprometer apoyos económicos condicionados a que no dejes repetidores a los chiquilines"



"Para nosotros es absolutamente preocupante, no lo compartimos en nada y estamos en contra de que esto que se dé de esta manera.



Pereira recordó el caso de la niña del colegio Santa María había quedado repetidora, pero los padres recurrieron a la Justicia y en un primer momento ésta decidió que debía pasar de año. Luego, tras la actuación del Tribunal de Apelaciones de Familia se revocó el fallo y finalmente la alumna quedó repetidora.



Y dijo que "nos sorprende tremendamente" la contradicción de los dichos de Buzzetti hace unas semanas atrás sobre este caso, con lo que ahora se propone desde Primaria respecto a las repeticiones.



Lo que dijo Buzzetti, según Pereira, "fue totalmente diferente a lo que esta planteando ahora. Ella habla de lo que nosotros defendemos, que es la profesión docente y del maestro, que acompaña el proceso de aprendizaje de los chiquilines durante todo el año escolar. Y quien tiene la herramientas para definir si el niño está en condiciones de promover o no es el maestro".



"Y ahora resulta que si los centros deciden promover a los chicos les van a dar un apoyo económico. Es muy preocupante, no estamos en desacuerdo con que se invierta recursos para apoyar los procesos de aprendizaje de los chiquilines. Pero no condicionado a esta herramienta", aclaró Pereira.



Además, dijo que "esto se ha dado a espaldas del sindicato que somos quienes representamos al magisterio nacional. Nos enteramos por la prensa", insistió.



Para la Federación, lo que propone Primaria "atenta contra la profesión, contra aquello que es tan querido, que es el esfuerzo que hace cada niño y cada maestro en el año para poder lograr la mayor cantidad de conocimiento posible".



"El punto de inflexión es si la repetición es vista como un castigo o es una oportunidad, si se debate esto y si pensamos la repetición como una oportunidad no estaríamos discutiendo esto", lamentó la secretaria general de la FUM.



Consultada sobre si evalúan tomar alguna medida, dijo que recién "nos estamos enterando" y que ya tenían previsto reunirse el sábado en Mesa General, con los delegados de todo el país. Allí se tratará el tema, pero de todas maneras Pereira no descartó que se tome "alguna medida hoy o mañana. Vamos a estar discutiendo este tema", concluyó.



Buzzetti había detallado, en declaraciones a El Observador, que la idea para llevar adelante la propuesta de Primaria es disponer de US$1.000.000, para los meses comprendidos entre junio y noviembre.



La cifra es a raíz del cálculo que hicieron al pensar que el plan se aplicaría como máximo en 300 centros de estudio, y que a cada uno se le daría una partida de $20.000 mensuales. Ese dinero estaría destinado para pagarle el sueldo, por ejemplo, a un especialista, como un fonoaudiólogo.