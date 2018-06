Maestros convocarán a dos paros este mes

El Ejecutivo de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) resolvió este sábado convocar a un paro de 24 horas antes del 15 de junio a raíz del desacuerdo con el PBI destinado a Educación. A su vez, propondrá al PIT CNT convocar a un paro general, que tiene como fecha tentativa el 28 de junio.



Según explicó Elbia Pereira, secretaria general de la FUM, la fecha definitiva del primer paro dependerá de lo que se decida al consultar al resto de las filiales.



El reclamo por el que la federación decidió fijar, de manera tentativa, estos paros radica en que el presupuesto destinado al área educativa no alcanza el 6% del PBI que anunciaba el programa del gobierno del Frente Amplio al asumir el mandato. Tampoco se alcanzó el 1% previsto para el área de investigación.



El proyecto de Rendición de Cuentas que el Ejecutivo prevé enviar al Parlamento contempla un incremento para la ANEP de 64 millones de dólares, cifra que daría para cumplir con el convenio salarial firmado en 2015 pero que no contempla un aumento en 2020. El proyecto tampoco anuncia la solución de las inequidades salariales ni la regulación de unos 300 auxiliares de servicio en Primaria.



Según Christian Daude, director de la Asesoría Macroeconómica y Financiera del Ministerio de Economía, al final del quinquenio la enseñanza representará el 5.15 % del PIB, con lo que no se cumpliría el deseo de los sindicatos.



Además de estas medidas, mañana domingo la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES) considerará si se plega en huelga o no. Por su parte, los profesores de enseñanza secundaria de Montevideo (ADES) realizarán un paro el próximo miércoles por la misma causa.