Madrugada violenta: un adolescente muerto y cuatro jóvenes atacados

Todos los casos se dieron durante la pasada madrugada en diferentes puntos de Montevideo y Canelones. En Nuevo París, la Policía investiga el asesinato de un adolescente de 15 años, mientras que en el resto de los casos los jóvenes resultaron apuñalados, baleados o golpeados.

Un adolescente de 15 años asesinado en Nuevo París.

La Policía trabaja para aclarar la muerte de un joven de 15 años en el barrio Nuevo París.

El adolescente fue baleado en el pecho y murió horas más tarde.

Ocurrió en la intersección de las calles Luis Batlle Berres y Guazucua.

Lo apuñalaron a la salida de un baile.

Un joven de 18 años fue agredido en la pasada madrugada a la salida de un baile, ubicado en las inmediaciones de avenida San Martín y Martín García, según informa Jefatura de Policía de Montevideo.

Según los primeros datos un grupo de desconocidos lo interceptaron y lo golpearon. Luego lo hirieron con un arma blanca.

La víctima fue trasladada a un centro de salud de la zona y los médicos constataron en él multiples heridas de arma blanca, en el hemitorax, lumbar, omoplato, codo y antebrazo.

Bajó del ómnibus y fue golpeado por un grupo de jóvenes.

Otro joven uruguayo de 18 años ingresó a un centro de salud herido en un brazo y en la cabeza.

Dijo a la Policía que volvía de un centro bailable, el mismo en cuya zona fue apuñalado el joven de 18 años anteriormente mencionado.

Dijo que en el mismo ómnibus que él venían otros jóvenes del mismo lugar, y al descender estos también lo hacen y lo comenzaron a golpear.

Desde una moto le dispararon.

Jefatura de Policía de Montevideo informó que un adolescente de 16 años

fue baleado en las últimas horas.

Ocurrió en cruce de Oficial 10 y Burdeos. Desde allí fue trasladado a un centro de salud de la zona en el que se le diagnosticó un balazo en una de las piernas.

El joven dijo que circulaba en una moto cuando dos desconocidos, en otra moto, se le cruzaron y le dispararon.



En Canelones apuñalaron a otro joven.

La Policía de Canelones trabaja para aclarar el ataque a un joven de 18 años.

La víctima fue agredida en la calle y según los primeros datos se encontraba junto a un grupo de amigos cuando un desconocido apareció y lo apuñaló con un cuchillo en el pecho.

Está internado en el Hospital de Clínicas y se investiga.



investigan cinco casos