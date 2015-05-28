Maciel e Interior evalúan lo sucedido para evitar disparos en el hospital

El director del Hospital Maciel, donde ayer se intentó escapar un preso, dijo que el centro asistencial debe analizar la medida de paro instrumentada y el daño que esta provoca en los usuarios.

Álvaro Villar, director del Hospital Maciel, dijo que hay tres problemas a raíz de los disparos ocurridos ayer en el centro asistencial por el intento de huida de un preso que estaba internado: "el primero estamos viendo cómo apoyar al máximo la recuperación de la enfermera que fue utilizada como rehén, no recibió lesiones físicas pero emocionalmente está muy afectada, la segunda cosa es que estamos analizando con el Ministerio del Interior, ayer estuvo Policía Técnica investigando esto, si bien el disparo se hizo contra la pared, como forma de detener al preso y asustarlo, es un disparo adentro del hospital que eso no puede pasar".

El tercer problema, dijo Villar, es "la medida de paro de los funcionarios que nosotros creo que nos debemos una reflexión colectiva, sin buscar buenos ni malos, pero para analizar el daño que provocamos cuando se suspenden operaciones. Hoy tuvimos que hablar con familiares de gente que está coordinada desde hace mucho tiempo para operarse y que al suspenderse hoy ahora tienen que coordinar la operación nuevamente".

También se ve afectada por el paro la "gente que viene desde lejos a la policlínica. Creo que las decisiones a las apuradas no son las mejores", afirmó.

El director del Hospital Maciel indicó que "en algún lugar hay que atender a los presos".

El paciente que intentó huir ayer "requiere tratamientos con quimioterapia frecuente y ese tipo de tratamiento se hace en un centro de tratamiento de médula ósea altamente especializado como el que hay acá, pero ASSE está estudiando la construcción de un hospital penitenciario junto con el Ministerio del Interior para que estos reclusos sean atendidos ahí", sostuvo Villar.

El jerarca aseguró que lo que ocurrió ayer "es excepcional, en tres años que estoy no había pasado un caso así pese a que hay un promedio de cinco presos internados".

En Maldonado.

Un preso se escapó en el Hospital de Maldonado. Ayer a las 19:00 horas José Pablo Moreira Tejera de 26 años, procesado por receptación el 15 de mayo pasado, se fugó del Hospital de Maldonado donde realizaba un tratamiento, informa la Jefatura de Policía de Maldonado.

Inmediatamente el funcionario policial que lo custodiaba alertó a la Mesa Central de Operaciones y se montó un operativo de búsqueda, que a la fecha no ha arrojado resultados positivos.



Álvaro Villar es el nuevo director del Hospital Maciel. Foto: Archivo El País.

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