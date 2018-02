El Frente aprobó la forma en que el Poder Ejecutivo manejó el conflicto con el campo

Encabezada por la vicepresidenta Lucia Topolansky, la agrupación de gobierno del Frente Amplio sesionó a partir de las primeras horas del domingo en la sede de la colonia cooperativa Artigas ubicada en la ladera sur del Cerro del Toro frente al Camino de los Arrayanes, el ingreso al este que tiene la ciudad de Piriapolis.



Del encuentro que se prolongó hasta pasadas las 17:30 participaron senadores, intendentes, ministros, diputados, alcaldes y otras autoridades de gobierno que forman parte de la coalición de izquierdas.



Al finalizar el mismo, Topolansky dijo en conferencia que prensa que los integrantes de la Agrupación Nacional de Gobierno aprobaron la forma en que el Poder Ejecutivo enfrentó "a la última conflictividad", en referencia al conflicto que mantiene con los productores autovoncoados.



"Apoyamos las medidas que se están desarrollando. Algunas que ya están vigentes y a las dos leyes que probablemente el martes 6 comiencen a ser tratadas por el plenario del Senado. Esperamos que antes de Carnaval estén resueltas", afirmó la número dos del Ejecutivo.



Topolansky explicó que se trata de dos proyectos de ley. Uno referente al fondo lechero y a la ley del IVA sobre los sectores seleccionados pór el gobierno como los más críticos: el arrocero, el lechero y el hortifructicola.

"Examen aprobado".

En otra parte de la conferencia, Topolansky afirmó que el Frente Amplio aprobó "el examen de gobernar sin mayorías parlamentarias" sin que se viera afectada la institucionalidad. Además destacó que "los legisladores estuvieron a la altura".



El presidente del FA, Javier Miranda, dijo por su parte que "debemos ser capaces de recoger las voces y miradas de todo el territorio y transformarlas en propuestas para la construcción del programa".



"Es una oportunidad de aportar, pero también es una oportunidad de militar y salir a conversar con la gente", puntualizó.



"Esto nos dejó, más que nada, un montón de tareas para hacer. algunas de la agrupación de gobierno, otras del Parlamento, otras del Ejecutivo, otras de la fuerza política que tratamos de documentar para no olvidarnos de nada. El sentido de la agrupación fue ese: iniciar el año, que es el cuarto año de gobierno", enfatizó Miranda.



Durante el encuentro se analizó el tema de la denominada caja militar aunque no trató la posición disidente del diputado Darío Pérez, uno de los presentes en el encuentro. "No tenemos resoluciones especificas porque más que nada fue una puesta a punto", finalizó el titular del FA.

Cuatro informes.

En la reunión fueron compartidos varios documentos. Si bien Topolansky no profundizó en el contenido de los mismos, sí brindó algunos detalles de lo hablado.



La vicepresidenta dijo que se leyeron cuatro informes. El primero fue sobre el balance del Consejo de Ministros realizado días atrás en la estancia San Juan de Anchorena.



Otro informe siguió sobre el trabajo que tendrá el Poder Legislativo en aprobar varios proyectos de ley que se encuentran, algunos de ellos con media sanción, a estudio del parlamento.



"Tenemos un año con muchas cosas importantes en carpeta", finalizó.