Los taxistas paran en rechazo al retiro de las mamparas

Los trabajadores del taxi sindicalizados realizan hoy miércoles un paro en rechazo a la propuesta hecha por la patronal, de quitar las mamparas de los vehículos. Se concentran frente a la Intendencia de Montevideo.

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (SUATT) anunció que hoy miércoles realizan un paro y una concentración en la Intendencia de Montevideo desde las 13 hasta las 15 horas.

Los trabajadores se oponen a la propuesta de la patronal, que quiere quitar las mamparas de los vehículos.

Para el Suatt, sacar la mampara implica una desprotección para los trabajadores. "En 2014 pasó lo mismo, cuando (Óscar) Dourado quiso sacar el sistema de radios y cambiarlo por una aplicación. Logramos evitarlo por el conflicto, y ahora vamos hacia lo mismo. Es lamentable que la patronal quiera sacar la mampara. Ponen en juego la vida de los trabajadores para proteger a un monopolio que está amenazado", precisó días atrás a El País el vocero del gremio, Carlos Silva.

La mampara se utiliza en Montevideo desde el año 1994. Su instalación se decidió luego de una serie de asesinatos de taxistas. Su uso se hizo polémico por los traumatismos de cráneo-faciales graves que sufren pasajeros al darse contra ella en accidentes de tránsito.

Para Óscar Dourado, presidente de la patronal del taxi, sacar la mampara es algo que se está pensando, ya que es una de las razones por la que más se queja la gente y lo harían en el marco de un plan para mejorar el servicio ante la llegara de Uber a Montevideo.

Trabajadores de Raincoop pararon esta mañana.

En la mañana de hoy miércoles los trabajadores de Raincoop también realizaron paro y se concentraron frente a la Intendencia de Montevideo.

El dirigente de la UNOTT, Marcos Lombardi, dijo a radio Monte Carlo que los trabajadores lograron ser recibidos por el secretario de la intendencia, Fernando Nopitsch, y la directora de Tránsito, Beatríz Tabacco.

En este encuentro se acordó que la dirección de la UNOTT será recibida por el intendente Daniel Martínez la semana qye viene.

Lombardi explicó que lo que piden es "que se respeten los acuerdos firmados de estabilidad laboral que fue el punto uno en la negociación en los Consejos de Salarios".



Taxistas protestaron contra la instalación de Uber en Uruguay. Foto: Ariel Colmegna.

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