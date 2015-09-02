"Los Tatitos" le robaron a una conductora ayer en plena tarde

Un grupo de unos 10 niños y jóvenes rodearon a la conductora de un auto que ayer a las 16 horas circulaba por la zona del Hipódromo. La obligaron a salir del vehículo y le robaron sus pertenencias.

Un grupo de 10 niños y adolescentes le robó ayer a una mujer que circulaba sobre las 16 horas por la zona del Hipódromo de Maroñas.

Según informa Jefatura de Policía de Montevideo la mujer iba en su auto por la calle Patricios y al llegar a Juan Victorica fue rodeada por el grupo, por lo que debió detenerse, ya que se le pararon adelante.

Uno de ellos le arrojó una piedra y rompió el vidrio del lado del acompañante. Luego abrieron la puerta y la empujaron hacia afuera.

Le quitaron la llave del auto y la campera, en la que tenía dinero y un teléfono celular.

La mujer pidió ayuda de los vecinos y llamaron al 911, por lo que minutos después llegó al lugar un móvil policial.

Los niños y adolescentes se metieron en los pasajes de viviendas

cercanas al lugar del robo y desaparecieron. Al arribo policial un niño les alcanzó la llave del auto, diciendo que las había encontrado tiradas en la vereda.

La mujer debió atenderse en un centro de salud, ya que según informa la Policía resultó lastimada.

Debido a la zona en la que ocurrió el robo, se trataría de "Los Tatitos", también conocidos como “Los Pitufos”: un grupo de niños y jóvenes que tiene en jaque a las autoridades policiales desde hace por lo menos un año en la zona de Jardines del Hipódromo y barrios aledaños.

Utilizan el mismo método para robar taxis, camiones, autos, camionetas de reparto. Se encuentran en grupo y luego de hacer detener a los conductores les roban.

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