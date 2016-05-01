Los primeros seis meses de Uber en Montevideo

El 29 de octubre pasado Uber hizo un llamado público conductores para que alquilen sus autos. Desde entonces se desató una guerra con el gremio de los taxistas. Han pasado seis meses de idas y venidas entre las empresas de taxis, el gobierno municipal y el nacional. Mientras, Uber ha continuado su funcionamiento inalterado.

Han pasado seis meses de idas y venidas entre las empresas de taxis, el gobierno municipal y el nacional. Mientras, Uber ha continuado su funcionamiento inalterado. Una línea de tiempo repasa los hechos claves en el diferendo.

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