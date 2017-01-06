Los blancos quieren un ministro "de consenso"

Como el MPP quiere a Bonomi en el Senado, piden cambio.

En el Partido Nacional comienza a prosperar la idea de pedirle al gobierno que designe a un nuevo ministro del Interior en forma consensuada con los partidos de la oposición. Ambos líderes nacionalistas, Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, son fervientes impulsores del relevo del ministro Bonomi, cuya gestión consideran "un fracaso".

A su vez, desde sectores de la oposición se da por hecho que el MPP lo quiere alejar del Ministerio para que no se afecte "la imagen del gobierno y del sector" del expresidente José Mujica, a quien desde ya se ve como candidato oficialista.

La senadora nacionalista Verónica Alonso adelantó que se propone pedirle al presidente Tabaré Vázquez la posibilidad de relevo del ministro Eduardo Bonomi. Ella es partidaria de acordar con el gobierno "un ministro de consenso", explicó la legisladora a El País.

Alonso se basó en los dichos de la senadora del MPP Lucía Topolansky, quien en declaraciones a El País reconoció que el MPP aspira a que el ministro vuelva a ocupar una banca en el Senado.

Consultada sobre si el sector prefiere contar con el aporte de Bonomi en el Senado, Topolansky contestó: "Exactamente, pero además tenemos que meternos en los zapatos de alguien que hace siete años que está en uno de los ministerios más difíciles. Y entonces una cosa es lo que uno puede desear y otra es la necesidad del gobierno, que está por arriba de todo eso", afirmó.

Una señal.

"Frente al principal problema que tenemos en el país, como es la seguridad, sería una excelente señal que todos tengamos la madurez política para apoyar un nuevo ministro que reúna el mayor consenso posible. La ciudadanía está esperando soluciones y respuestas comunes, y qué mejor que iniciar el año con una señal positiva en este sentido", dijo Alonso a El País.

Por ello anunció que "vamos a proponerle al presidente Vázquez, que es quien tiene que tomar esta decisión, que ante la eventualidad de un cambio en el Ministerio lo haga en consenso con todo el sistema político. Estoy segura que el presidente Vázquez entiende de la misma manera que en esto no deberían pesar las banderas políticas y que se debe lograr avanzar entre todos".

La senadora Alonso habló del tema con el líder de Alianza Nacional Jorge Larrañaga, quien le respondió que "no es fácil lograr un ministro de consenso", pero le dijo que "vale la pena intentar la gestión".

Ayer, el senador nacionalista Luis Lacalle Pou recordó en su cuenta de Twitter que el 2 de marzo de 2016, en el marco de una veintena de propuestas que hiciera al presidente Tabaré Vázquez, le pedía que lo removiera del cargo. "Al ministro Bonomi se le terminó el tiempo. Hay que sustituirlo por una persona capaz de renovar la confianza de los uruguayos en la función protectora del Estado", planteaba entonces Lacalle Pou. Y recordó que la respuesta puntual de Vázquez fue que eso "no está en los planes del gobierno nacional".

A su vez, el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry fue consultado por El País, pero prefirió no comentar los dichos de su colega Topolansky. "Creo hay que preguntarle a ella" sobre Bonomi, dijo.

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En tanto, el senador blanco Javier García interpretó que el MPP "pide públicamente sacarlo (a Bonomi) por las consecuencias electorales de mantenerlo en el cargo".

En una línea similar, el líder del Partido Independiente Pablo Mieres consideró que "las señales del MPP van en la línea de un cambio". Y además dijo que "parece haber una señal del MPP de colocar el nombre de Mujica en una perspectiva de candidatura".

"El gobierno necesita el cambio" de Bonomi "por el desgaste enorme". "Hay un problema de imagen" para el gobierno y el MPP, dijo a El País.

Bonomi, objetivo preferido de la oposición

El martes 15 de febrero será la primera vez que un período de actividad del Poder Legislativo comience con un llamado a sala de un ministro, Eduardo Bonomi, el más interpelado de los últimos años. El miembro interpelante será el diputado colorado Germán Cardoso (Vamos Uruguay) y el tema será la seguridad en el deporte. En los siete años que lleva al frente de la cartera, Bonomi, apoyado por la bancada frenteamplista que lo defiende a capa y espada, ha debido enfrentar pedidos de censura y varias interpelaciones. Contando la que se hará en frebrero, serán siete interpelaciones en ambas Cámaras en otros tantos años como ministro. La oposición por más que lo ha intentado, nunca ha podido juntar votos siquiera para declarar como insatisfactorias sus explicaciones sobre los problemas de inseguridad en general, la violencia en el fútbol, la liberación de presos, la tasa de aclaración de delitos o las cifras de criminalidad. En 2016 hubo récord: una interpelación a comienzos de año en la Comisión Permanente, otra a fines de octubre donde se intentó su censura y donde se habló durante horas hasta de su esposa, la diputada del MPP Susana Pereyra, y en diciembre la votación de una nueva interpelación.

Bonomi, Vázquez y Carrera llevan más de siete años en el Ministerio. Foto: F. Ponzetto

BONOMI EN LA MIRA