Lo mataron de cuatro disparos en la pelvis

El Área de Investigaciones de la Zona Policial III se encuentra trabajando para aclarar la muerte de un hombre de 29 años que apareció baleado en el barrio Las Acacias.

La víctima fue trasladada desde el cruce de General Enrique Castro y Doctor Abel Chifflet hasta la Policlínica de Capitán Tula.

La Policía tomó conocimiento del episodio el día domingo 24 a la hora 17:10.

Los médicos identificaron a Carlos Javier Rivas Phochu, quien presentaba cuatro heridas por arma de fuego en pelvis y miembros inferiores. A pesar de los esfuerzos de los facultativos, horas más tarde, falleció.

La Dirección Nacional de Policía Científica y personal de Investigaciones trabajó en el lugar del hecho junto a la Justicia.

Herido.

Otro hecho de sangre que tuvo lugar el domingo ocurrió en los dominios de la Seccional 16ª, donde personal policial de la Zona Operacional III localizó en el cruce de Camino Maldonado y Roma a un hombre con heridas de bala de extrema gravedad.

Se trata de G.A.G.L., de 37 años de edad, poseedor de nueve antecedentes penales; siendo su último dato de agosto de 2009, por un delito de tentativa de homicidio.

Una vez trasladado a un centro asistencial cercano los médicos le diagnosticaron herida de arma de fuego en cuello, lado izquierdo con varios cortes en hemitórax y dorso izquierdo.

En el caso se encuentran trabajando distintas unidades policiales de la Jefatura de Montevideo y la Justicia competente.

BARRIO LAS ACACIAS