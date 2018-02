La lista para saber a qué liceo y turno se deberá ir ya tiene fecha de publicación

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) informó que a fines de febrero y comienzos de marzo estarán disponibles en la web institucional la distribución de estudiantes, es decir en qué liceo y turno quedó inscripto cada alumno de Secundaria.



Los alumnos de primero de bachillerato podrán consultar la lista a partir del 28 de este mes mientras que los de segundo y tercer año podrán hacerlo desde el 6 de marzo.



El inicio de cursos por otra parte varía de acuerdo al año que curse el alumno y al plan de estudios en el que esté registrado, según la agenda publicada por la ANEP.

Calendario 1° de marzo.



Inician primeros años del ciclo básico (diurno).



5 de marzo.



Empiezan primeros años del ciclo básico (nocturno y extraedad). Arrancan segundos, terceros y cuartos años. Además, aulas comunitarias, las clases en cárceles y Áreas Pedagógicas.



7 de marzo.



Comienzan quinto y sexto de bachillerato (diurno, nocturno y extraedad), y el ciclo básico libre bajo tutorado.

"Las condiciones no están dadas"

A menos de dos semanas del comienzo de clases en primero de liceo, los profesores sindicalizados reclaman que las "condiciones no están dadas" para un arranque con el pie derecho.



Pero esta vez no es una cuestión de condiciones edilicias o salariales, aunque también pesa. La explicación es un tema de calendario. O dos días hábiles.



Secundaría tenía la intención de que las clases comenzaran el 5 de marzo. Pero en la reunión que las autoridades mantuvieron con el Codicen, en noviembre, se acordó que lo mejor era iniciar el primero de marzo.



"Para que todos los subsistemas comiencen juntos, para que los chicos de primer año tengan una bienvenida acorde y para llegar a los días de clase deseados", explicó la consejera Laura Motta.



El próximo sábado la La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaría (Fenapes) tomará una decisión como organización. Pero adelantó que ya hay lugares donde el comienzo será complicado por sobrepoblación, en particular Maldonado, el oeste de Montevideo y el sur de San José.