Limpieza y cementerios: reunión clave podría definir medidas

El sindicato Adeom aguarda con expectativa la reunión tripartita que tendrá el próximo viernes con el Ministerio de Trabajo y la Intendencia de Montevideo, donde planteará algunos reclamos referidos principalmente a la limpieza y a los servicios fúnebres. En este último tema, en caso de que no prosperen las negociaciones, tienen pensado tomar medidas que resolverán luego de la reunión en una asamblea.

"Es un servicio sumamente complejo, por lo que al momento de tomar una medida va a tener que ser muy bien analizada, porque la intención no es perjudicar a los usuarios de ese servicio que, por lo general, pertenecen a los sectores más pobres", explicó a El País Valeria Ripoll, secretaria general de Adeom.

Dice que en caso de que se resuelva alguna acción, no será cortar los velatorios o las cremaciones, "sino otros servicios que se hacen en los cementerios y que "no tienen la urgencia de las reducciones o las cremaciones de restos".

Según explicó la dirigente sindical, todos los puntos que reclaman los trabajadores del sector "son totalmente racionales". Ripoll cree que hay "una intención de la administración de generar un conflicto porque el reclamo de los compañeros es innegable".

"Se habla de aumentar los descansos, de limitar la jornada de trabajo a seis horas, de apoyo psicológico y de que todos reciban la misma partida fija de 20 mil pesos", indicó.

Y agregó: "No hay ningún punto que le genere un gran problema a la Intendencia, ni siquiera el económico, porque si tenemos en cuenta la partida que hoy se le paga a los compañeros por el sistema de franjas, la modificación sería mínima con respecto a lo que está pagando".

"Hoy no todos cobran igual y no entendemos el porqué de esa diferencia. Es totalmente discrecional: algunos $ 3 mil, otros $ 9 mil y otros más de $ 20 mil. No es que están pidiendo 20 mil pesos más de lo que cobran, sino que todos los que estén vinculados con el trabajo de la muerte reciban lo mismo", dijo Pablo González, integrante del ejecutivo de Adeom.

Aclaró que eso no tiene nada que ver con los sueldos que ganan los funcionarios. "En esos casos sí es normal que haya diferencias porque tiene que ver con los grados, con la antigüedad o con los cargos que tengan los trabajadores. Eso obviamente hace que la persona cobre más o menos", dijo González.

La limpieza.

En cuanto a la limpieza, el principal reclamo del sector se centra en la contratación que ha hecho la IMM de empresas privadas para que se encargue de la limpieza de la capital, la cual es considerada "innecesaria" por los funcionarios municipales.

"No tiene justificación hacer eso en estos momentos cuando el caudal de basura es el mínimo en estos primeros dos meses del año y además se está duplicando el gasto por tareas que podemos hacer solo nosotros perfectamente", dijo Ripoll.

"Evidentemente es una intención que tiene la IMM de eliminarnos tareas y que las hagan los privados porque tienen un gran problema e incapacidad para gestionar en ese tema, por lo que lo más fácil es contratar privados y tercerizar de esa forma la responsabilidad de brindar el servicio", señaló.

Según dijo, en caso que no prosperen las negociaciones, el sindicato no tomará medidas por el momento, ya que no pretenden que los trabajadores de las empresas privadas "se queden sin trabajo".