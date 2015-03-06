Líder de los "Pitufos" tiene 12 años y un historial de violencia

El cabecilla de la banda de los "Pitufos", cuya madre fue enviada a prisión el miércoles, acusada de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, es un niño de 12 años de edad que ya carga con un historial de violencia.

La banda de los "Pitufos", también conocidos como los "Tatitos", que opera desde hace años con impunidad en las inmediaciones del hipódromo de Maroñas, perdió a su principal líder meses atrás, tras ser internado en un hogar del INAU. Este menor de 12 años ocupó desde entonces su lugar, según relataron fuentes judiciales a El País.

Algunos detalles de la historia del menor se conocieron luego de que la Justicia procesara a su madre con prisión.

Además de "omisión de los deberes inherentes a la patria potestad", la jueza penal Blanca Rieiro le imputó un delito de "desacato especialmente agravado", ya que la mujer había desobedecido reiteradas disposiciones judiciales que la responsabilizaban por la conducta de su hijo.

El niño había sido detenido varias veces por diversas denuncias; no iba a la escuela (es analfabeto) y la madre desoyó la orden de un juzgado de familia de que recibiera tratamiento psiquiátrico.

El padre estuvo en prisión y, cuando él tenía 9 años, lo vio morir tras ser baleado, informaron fuentes judiciales a El País.

Su madre declaró en el juzgado que sabía que el niño integraba la banda de menores que asuela el barrio Ituzaingó, que tiraba piedras a los autos y los robaba, pero que ella no podía hacer nada al respecto.

Durante la declaración de la mujer en el juzgado penal donde se decidió su procesamiento, se le mostraron fotos de una páginas de Facebook en la que aparece su hijo fumando y bebiendo alcohol, e incluso una imagen en la que apunta en el interior de los pañales a un bebé con un revólver calibre 38, agregaron las fuentes.

Abandono.

En el expediente judicial se anotan intervenciones de la Policía Comunitaria y el INAU en relación con el chico, así como informes de asistentes sociales que dan cuenta del abandono en que vivía. Prácticamente, pasaba en la calle todo el día.

Los informes también señalan que, en una ocasión, fue herido de bala y que su madre lo despertaba temprano para que, mediante robos, le consiguiera dinero para los cigarros, informaron las fuentes.

La mujer no fue a audiencias en el juzgado de Familia y cada vez que funcionarios de la Policía iban a su casa, los recibía con insultos.

Luego que el anterior líder de los "Pitufos" fue detenido, este niño tomó la jefatura de la banda que comete delitos, en especial el robo de autos que transitan por la zonas del Hipódromo y Barrio Ituzaingó.

La banda, conformada por niños de entre 11 y 16 años, tiene varias rapiñas en su haber. Su principal modalidad delictiva es aprovechar la detención de autos en las calles, mediante diversas estratagemas, para rodear el vehículo y asaltar a los pasajeros.

Denuncia.

A nivel penal, el expediente por el que fue procesada la madre se inició tras la denuncia que realizó una mujer el 16 de febrero pasado. La denunciante informó en la Seccional 16ª que circulaba con su auto por Juan Victorica y Horacio Areco, cuando unos niños que jugaban al fútbol en la calle la rodearon, uno de ellos arrojó una piedra a la ventana del acompañante e intentó abrir la puerta. Relató que logró alejarse del lugar sin que la robaran y escuchó que un vecino del lugar dijo que quienes rodearon su auto eran "los Pitufos".

Luego de la intervención policial en la zona, se detuvo a la madre del menor —que ha sido identificado como partícipe de varios robos— y se la procesó con prisión.

SABER MÁS EN ACCIÓN La banda de los “Tatitos” o “Pitufos” está integrada por niños de entre 11 y 16 años que roban a pasajeros de autos, taxistas y camiones de reparto en las proximidades del Hipódromo. En agosto del año pasado, El País fue testigo de uno de los cotidianos asaltos a un camión de reparto y pudo captar escenas de robo de mercadería como la que se aprecia en la foto.



Foto: Leonardo Carreño.

En una foto en Facebook, aparece apuntando a un bebé con un revólver