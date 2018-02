En dos liceos habrá paro el jueves y las clases no comenzarán a tiempo

El sindicato de profesores del liceo de Playa Pascual, en San José, decidió la ocupación del centro educativo el jueves “por la falta de cargos”. También se verá impedido el comienzo de clases en el liceo 18 de Mayo, muy cerca de Las Piedras, pero por problemas edilicios.



En una reunión bipartita entre el Consejo de Educación Secundaria y la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, que demoró casi tres horas, el sindicato planteó la necesidad de postergar el inicio del año lectivo en ocho liceos en los que hay “problemas de infraestructura”.



A la situación del liceo de 18 de Mayo, se suman inconvenientes en los liceos 19 y 67 de Montevideo; el 1 de Bella Unión; Pintadito de Artigas; el 2 de Progreso; 5 de Las Piedras y el 4 de Rivera.



“Los consejeros reconocieron que el reclamo era entendible, pero no quisieron negociar porque la directora Celsa Puente se ausentó”, criticó Marcel Slamovitz, presidente de Fenapes. Según el sindicalista, “Si la señora consejera estaba en otra actividad, hubiésemos fijado la reunión a otra hora; es poco responsable la actitud del CES”.



Los profesores criticaron la sobrepoblación en algunos centros. Un ejemplo es el liceo Bauzá, el de mayor matrícula de Montevideo, que deberá resolver la integración de los grupos en menos de cinco días. Los docentes quieren, por tanto, postergar el arranque de clases en este liceo para el 12 de marzo. “Pero como no estaba Puente, no se pudo resolver nada”.