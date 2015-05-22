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El País Información

Libre joyero que mató a ladrón en una rapiña

22/05/2015, 05:00
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La Policía detuvo a dos jóvenes quienes declararán hoy ante la Justicia, luego de participar en una rapiña a una joyería, en la que murió un tercer delincuente de 18 años a manos del propietario del comercio, quien también prestará declaraciones hoy, en calidad de emplazado.

La frustrada rapiña ocurrió el miércoles de tarde en una joyería de General Flores y Rivadavia. Los tres delincuentes ingresaron al comercio donde sorprendieron a la propietaria del lugar y la amenazaron con armas de fuego exigiéndole la entrega del dinero, joyas y relojes.

El esposo de la mujer, también dueño del comercio, desde el fondo del mismo comenzó a disparar, hiriendo a uno de los malvivientes, Mariano Lescano, de 18 años, quien siendo menor tuvo varias entradas en el INAU.

Los tres delincuentes fugaron en un auto, pero antes de darse a la fuga, dejaron al herido en la puerta de la emergencia de una mutualista privada, donde falleció minutos después.

El auto fue localizado y los cómplices del fallecido capturados, por los efectivos policiales de la Zona 1 de Jefatura de Policía.

Hoy, a partir de las 8:00 de la mañana, declararán ante la Justicia el joyero, su esposa y los delincuentes. Estos últimos en calidad de detenidos. El joyero permanece en libertad, pero en calidad de emplazado.

Otro homicidio.

Efectivos policiales de la Zona 3 buscan a los responsables de la muerte de un hombre de 26 años, ocurrida en Luis Batlle Berres y Guzcuzua.

Un móvil policial circulaba por la zona fue detenido por varios individuos quienes solicitaban ayuda para trasladar a Fernando Núñez de 26 años, con un disparo en el pecho. Sin embargo, en el trayecto a una policlínica de la zona falleció.

Según indicaron los propios amigos que detuvieron el patrullero, dos individuos en moto, llegaron a la esquina donde Núñez estaba y sin mediar palabra, le efectuaron al menos tres disparos. Uno de ellos dio en el pecho de la víctima.

Hay dos detenidos

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